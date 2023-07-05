"Нафтогаз" запустив в роботу три високопродуктивні свердловини

Підприємство “Укргазвидобування”, що входить до складу Групи Нафтогаз, протягом червня успішно ввело в експлуатацію три високопродуктивні свердловини, які сумарно забезпечують видобування газу на рівні 425 тисяч кубічних метрів на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, дві нові свердловини "Укргазвидобування" пробурило на старому родовищі, а третя запрацювала після капітального ремонту.

Очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов розповів, що навіть попри війну видобуток газу активно продовжується. Україна продовжує розвивати дану галузь та залучає сучасні техгологічні підходи.

"Це дуже хороший результат, який став можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі. Такі сучасні підходи дали можливість сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 млн куб. м", – сказав Чернишов.

Що стосується відремонтованої чвердловини, то вона, працює на родовищі майже 30 років. До ремонту видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на новий горизонт свердловина збільшила обсяги видобутку у десятки разів.

Загалом за перше півріччя 2023 року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин із загальним видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна.

Т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев повідомив, що чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу.

"Це ті показники, які поступово наближають нас до поставленої мети – збільшення видобутку газу", - зазначив він.

Нагадаємо, на початку червня "Укргазвидобування" успішно завершило буріння й введення в експлуатацію ще однієї потужної свердловини на сході України. Вона забезпечуатиме додаткові 230 тисяч кубічних метрів природного газу щодня.