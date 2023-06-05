"Укргазвидобування" запустило нову свердловину на сході України

Акціонерне товариство "Укргазвидобування" успішно завершило буріння й введення в експлуатацію ще однієї потужної свердловини на сході України. Вона забезпечуатиме додаткові 230 тисяч кубічних метрів природного газу щодня для країни.

Про це повідомляє пресслужба Групи "Нафтогаз", до якої входить "Укргазвидобування".

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів, що свердловину побудували на родовищі, яке відкрили понад 45 років тому і тривалий час вважали малоперспективним.

"Команда розробників Укргазвидобування, застосувавши оновлені підходи до інтерпретації даних, виявила додаткові запаси газу в надрах. Я дуже вдячний всім фахівцям, що долучились до цієї роботи", − зазначив він.

На цьому родовищі заплановано буріння ще п’яти нових свердловин, оскільки з нього планують отримувати 1 млн куб. м газу на добу.

"Наша мета – отримувати з цього родовища щонайменше 1 млн куб. м газу на добу. Це стане значним внеском у виконання нашого плану з повного забезпечення України власним газом протягом наступного опалювального сезону", − додав т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Нещодавно "Укргазвидобування" запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки. Вона видобуває 580 000 кубометрів газу на добу. Це стало можливим завдяки проведенню сучасних 3D сейсмічних досліджень та професійним діям геологів, геофізиків і буровиків.