"Укргаздобыча" запустила новую скважину на востоке Украины

Акционерное общество "Укргаздобыча" успешно завершило бурение и ввод в эксплуатацию еще одной мощной скважины на востоке Украины. Она будет обеспечивать дополнительные 230 тысяч кубических метров природного газа в день для страны.

Об этом сообщает пресс-служба Группы "Нафтогаз", в которую входит "Укргаздобыча".

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев рассказал, что скважину построили на месторождении, которое открыли более 45 лет назад и долгое время считали малоперспективным.

"Команда разработчиков Укргаздобычи, применив обновленные подходы к интерпретации данных, обнаружила дополнительные запасы газа в недрах. Я очень благодарен всем присоединившимся к этой работе специалистам", - отметил он.

На этом месторождении планируется бурение еще пяти новых скважин, поскольку с него планируют получать 1 млн куб. м газа в сутки.

"Наша цель – получать из этого месторождения по меньшей мере 1 млн куб. м газа в сутки. Это станет значительным вкладом в выполнение нашего плана по полному обеспечению Украины собственным газом в течение следующего отопительного сезона", – добавил и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Недавно "Укргаздобыча" запустила одну из самых мощных скважин за последние годы. Она добывает 580 тысяч кубометров газа в сутки. Это стало возможным благодаря проведению современных 3D сейсмических исследований и профессиональным действиям геологов, геофизиков и буровиков.