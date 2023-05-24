В Україні ввели в експлуатацію одну з найпотужніших газових свердловин

"Укргазвидобування" запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки. Вона видобуває 580 000 кубометрів газу на добу.

Про це повідомив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Він наголосив, що шлях до "газової незалежності" складається з послідовних кроків, а фахівці компанії щоденно працюють над досягненням поставленої мети.

"Днями "Укргазвидобування" запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5,8 км, яка відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з наших родовищ на сході країни", - зазначив Чернишов.

Він додав, що це стало можливим завдяки проведенню сучасних 3D сейсмічних досліджень та професійним діям геологів, геофізиків і буровиків.

Зараз свердловина забезпечує 580 тисяч кубометрів газу на добу.

Більш того, нова свердловина відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку родовища, які оцінюються у понад 6 млрд куб. м.

"В розробці – ще декілька перспективних свердловин", - підкреслив Чернишов.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" планує втілити цьогоріч амбітний план - відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ.

Раніше фахівці АТ "Укргазвидобування" успішно завершили капітальний ремонт свердловини на сході Україні. Це дозволило збільшити видобуток з неї з майже нуля до 160 тис куб м газу та 57 тонн конденсату.

Також у квітні АТ "Укргазвидобування" запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.