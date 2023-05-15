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Енергетика
Дата публікації

Україна отримала від Норвегії критично важливу сировину для видобування газу

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Україна отримала від Норвегії критично важливу сировину для видобування газу. Фото: НАК “Нафтогаз”

Норвезька енергетична компанія Equinor надала Україні метанол обсягом 2 000 т. Критично важливу сировину отримало АТ “Укргазвидобування”. Про це йдеться на сайті НАК “Нафтогаз України”.

Як зазначили в НАК "Нафтогаз", постачання партії метанолу обсягом 2 тис. т потребувало складних логістичних рішень. Вперше ця сировина українському акціонерному товариству була доставлена з Європи залізницею.

“Це критично важлива сировина для видобування, підготовки та транспортування природного газу, і вона вже доставлена в Україну. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам за допомогу в такий важкий для України час”, – зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Нагадаємо, в квітні видобуток газу на одній із свердловин на сході України збільшили з нуля до 160 тис куб м.

До цього у квітні АТ "Укргазвидобування" запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.

  Раніше журналісти писали, що керівництво НАК “Нафтогаз України” провело переговори з американськими нафтовими компаніями ExxonMobil, Halliburton і Chevron щодо проєктів, які допоможуть Україні наростити видобуток природного газу.  

Зауважимо, згідно підрахунків, Україна в 2022р видобула близько 18,5 млрд куб м природного газу. У порівнянні з минулим роком видобуток газу скоротився на 6% - з 19,8 до 18,5 млрд куб м. Зазначимо, що це найнижче значення видобутку за останні 20 років.

Нафтогаз" планує втілити цьогоріч амбітний план – відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ. Такий амбітний план вимагає від "Нафтогазу" збільшити видобуток на 8%, а від приватних компаній – на 16%.

Автор:
Альона Чернецька