Видобуток газу на одній із свердловин на сході України збільшили з нуля до 160 тис куб м

Фахівці АТ "Укргазвидобування" успішно завершили капітальний ремонт свердловини на сході Україні. Це дозволило збільшити видобуток з неї з майже нуля до 160 тис куб м газу та 57 тонн конденсату.

Про це 28 квітня повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

Попередній пласт покладів був виснажений. Фахівці перевили свердловину на вищезалягаючий. Родовище, на якому працює свердловина, за 30 років роботи вже віддало понад 85% початкових запасів вуглеводнів.

"Щоб досягти поставленої мети із збільшення видобутку газу, ми не лише буримо нові свердловини, а й працюємо над підвищенням ефективності роботи старих. Ця свердловина – гарний приклад того, як вдало спланована і виконана операція з капітального ремонту може не лише дати друге життя свердловині, а й забезпечити високий рівень видобутку із неї", – прокоментував т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Нагадаємо, до цього у квітні АТ "Укргазвидобування" запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії.

На тлі цього НАК "Нафтогаз України" зареєструвався на платформі спільних закупівель газу Євросоюзу Aggregate EU. Компанія готова до першого етапу її роботи.