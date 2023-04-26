"Нафтогаз" закупив 1,6 млн куб. м газу в приватних українських видобувників

26 квітня НАК "Нафтогаз України" вийшла на Українську енергетичну біржу (УЕБ) де закупила 1,6 млн куб. м природного газу в приватних українських видобувників.

В компанії повідомили, що їхня основна мета - це забезпечити стале проходження опалювального сезону 2023/2024 рр. Окрім цього, закупка газу в українських видобувників дасть можливість підтримати вітчизняний енергетичний сектор заради розвитку та збільшення українського видобутку.

"Це була лише перша угода, надалі ми плануємо системно здійснювати закупівлі на УЕБ", — зазначив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Зазначається, що середня ціна купівлі газу в квітні становила 10 972 грн за тис. куб. м без ПДВ, а в травні - склала 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ.

У компанії повідомили, що в межах біржових торгів готові купувати природний газ із точками поставки як у підземних сховищах газу (ПСГ), так і на віртуальній торговій точці (ВТТ) впродовж поточного та наступного місяців.

Нагадаємо, за останній місяць АТ "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", запустило одразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 тис. куб. м газу до добового видобутку компанії. В компанії роблять все можливе, щоб збільшити власний видобуток газу.