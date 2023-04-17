"Укртрансгаз" розпочав закачувати газ у підземні сховища

Команда оператора газосховищ України АТ "Укртрансгаз", який є частиною Групи "Нафтогаз" розпочала новий сезон закачування газу в підземні сховища (ПСГ).

За час опалювального сезону та сезону відбору, з підземних газосховищ було забрано 5,572 млрд куб. м газу. Саме стільки використала Україна за минулу надскладну зиму, повідомляють у прес-службі компанії.

Порівняно з попередніми роками цьогорічний сезон відбору був коротшим, через сприятливі погодні умови та відносно теплою зимою.

"Я дуже вдячний команді Укртрансгазу, а також працівникам всієї Групи Нафтогаз, за злагоджену роботу минулої зими. Завдяки їй ми змогли встояти та забезпечити теплом українців", — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

В компанії повідомили, що впродовж опалювального сезону 2022/2023 рр. навіть попри повномасштабне вторгнення росії українські підземки працювали безперебійно.

"Ми продовжуємо роботу у штатному режимі. Наша команда готова до будь-яких викликів. Фактично ми вже розпочали підготовку до наступної зими", — додав т.в.о. генерального директора АТ «Укртрансгаз» Роман Малютін.

14 квітня в усіх регіонах України було офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років. "Нафтогаз України" вже розпочав підготовку до наступного.