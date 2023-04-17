"Укртрансгаз" начал закачивать газ в подземные хранилища

Команда оператора газохранилищ Украины АО "Укртрансгаз", являющегося частью Группы "Нафтогаз", начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ).

За время отопительного сезона и сезона отбора из подземных газохранилищ было изъято 5,572 млрд куб. м газа. Именно столько использовала Украина за прошлую сверхсложную зиму, сообщают в пресс-службе компании.

По сравнению с предыдущими годами сезон отбора был короче, из-за благоприятных погодных условий и относительно теплой зимой.

"Я очень благодарен команде Укртрансгаза, а также работникам всей Группы Нафтогаз, за слаженную работу прошлой зимой. Благодаря ей мы смогли устоять и обеспечить теплом украинцев", - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

В компании сообщили, что на протяжении отопительного сезона 2022/2023 гг. даже несмотря на полномасштабное вторжение России, украинские подземки работали бесперебойно.

"Мы продолжаем работу в штатном режиме. Наша команда готова к любым вызовам. Фактически мы уже начали подготовку к следующей зиме", - добавил и.о. генерального директора АО "Укртрансгаз" Роман Малютин.

14 апреля во всех регионах Украины был официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов. "Нефтегаз Украины" уже начал подготовку к следующему.