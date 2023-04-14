Самая тяжелая зима позади. В Украине официально завершен отопительный сезон

Во всех регионах Украины официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов. "Нафтогаз Украины" уже начал подготовку к следующему.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Благодарю руководителей городов и областей, с которыми мы тесно работали в течение этой самой тяжелой зимы, оставаясь на связи 24/7 и оперативно решая все вопросы. Благодарен нашим героям-газовикам, которые непосредственно обеспечивали добычу и поставку голубого топлива и восстанавливали поврежденные объекты. Несмотря на обстрелы, ракетный террор и постоянную опасность", — отметил он.

Чернышев подчеркнул, что Группа Нафтогаз уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.

"Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и ООО "Газораспределительные сети Украины" объединили все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в один файл. Обновленные платежки украинцы получат уже в апреле.