Частный газотрейдер присвоил более 37 млн грн "Нафтогаза" и мог сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине

Служба безопасности разоблачила масштабную схему присвоения денег АО "НАК "Нафтогаз Украины". Злоумышленники нанесли ущерб государственной компании более чем на 37 млн грн, а также могли сорвать отопительный сезон на Днепропетровщине в 2020-2021 годах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к организации сделки причастен топ-менеджмент столичного предприятия-газотрейдера.

В 2020 году компания из Киева заключила соглашение с одним из теплогенерирующих предприятий Днепропетровщины.

Несмотря на условия договора, в середине февраля 2021 года эта столичная компания полностью прекратила поставки голубого топлива в регион.

В ситуацию вмешалось государство, поскольку гарантом бесперебойного теплоснабжения населению является правительство Украины. Таким образом, газ для отопления Днепропетровщины брали из ресурса "Нафтогаза".

Впрочем, АО НАК "Нафтогаз Украины" не получило за это средства. В результате использования частной компанией из Киева недостоверных сведений в официальных документах, все деньги от теплогенерирующего предприятия Днепропетровщины пошли на счета столичной компании.

Позже чиновники этой структуры легализовали средства через подконтрольные коммерческие структуры.

Также задокументировано несколько переводов на личные банковские карты фигурантов.

На основании собранных улик правоохранители сообщили директору, коммерческому директору, юрисконсульту компании-газотрейдера, а также их сообщнику о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

"Решается вопрос об избрании им меры пресечения - содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении главному геологу газопромышленного управления "Полтавагадобыча", входящему в АО "Укргаздобыча".