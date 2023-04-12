Неуплата более 60 млн грн налогов: прокуратура взялась за белорусское нефтегазовое предприятие в Украине

Правоохранители сообщили о подозрении в неуплате более 60 млн грн налогов директору белорусского нефтегазового предприятия, функционирующего на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, на территории Украины функционирует белорусское предприятие, оказывающее услуги в сфере добычи нефти и природного газа. Конечным его владельцем является государственный комитет по имуществу РБ.

В своей деятельности предприятие использует оборудование республиканского унитарного предприятия "Белоруснефть", конечным владельцем которого также является Беларусь.

Украинские правоохранители исследовали деятельность этого предприятия в части возможного содействия РФ во время подготовки и проведения агрессивной войны против Украины.

Установлено, что с 2017 по 2020 годы подконтрольное подозреваемому гражданину РБ предприятие перечислило на счета "Белоруснефть" более 400 млн грн за аренду оборудования.

Зная о том, что эти средства должны облагаться 15% ставкой налога на прибыль иностранных юридических лиц, директор предприятия отмечал в официальных документах заведомо ложные сведения о суммах налогов, удерживаемых при выплате прибыли нерезидентам.

В результате таких действий в государственный бюджет Украины не поступило более 60 млн грн в виде налогов на прибыль иностранных юридических лиц.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: Офис генпрокурора.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры судом арестованы корпоративные права этого предприятия в виде уставного капитала в размере почти 1 млрд грн, а также недвижимое и движимое имущество ориентированной стоимостью 3 млрд грн. Окружная прокуратура обеспечила передачу имущества на общую сумму около 4 млрд грн в управление АРМА.

Напомним, ранее детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили подпольное промышленное производство табачных изделий в Белгороде-Днестровском Одесской области.