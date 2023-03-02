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На Закарпатье разоблачили семейный бизнес по торговле фальсифицированным "итальянским" кофе (ФОТО)
Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщили трем лицам о подозрении в незаконном использовании товарных знаков известного итальянского производителя кофе.
Как говорится в сообщениях ведомств, фигурантам инкриминирована часть 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование знаков для товаров, нанесшее материальный ущерб в особо крупном размере).
Следствием установлено, что предприниматель из Мукачевского района совместно с женой и матерью занимались распространением фальсифицированной кофейной продукции под видом товаров известного итальянского бренда. Поддельную продукцию они хранили в арендованном складском помещении.
Продажа осуществлялась оптовыми и розничными партиями через интернет-площадки и на одном из рынков Мукачево. При этом никаких договоров и лицензий на использование торговой марки у закарпатцев не было.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В конце августа 2022 года правоохранители провели ряд обысков в помещениях лиц, по местам осуществления торговой деятельности, а также на складах, которыми они пользовались. Были изъяты несколько тысяч пачек кофе в зернах общим весом более 5 тонн.
Отмечается, что компания-производитель подтвердила, что вся продукция, маркированная под ее бренд, является поддельной. Установлено, что действия подозреваемых нанесли ей материальный ущерб на сумму почти 3,5 миллиона гривен.
Напомним также, что на днях было передано в суд дело против других супругов из Закарпатской области, которые самостоятельно производили товары бытовой химии: им тоже инкриминируют незаконное использование известных товарных знаков.