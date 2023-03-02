На Закарпатье разоблачили семейный бизнес по торговле фальсифицированным "итальянским" кофе (ФОТО)

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщили трем лицам о подозрении в незаконном использовании товарных знаков известного итальянского производителя кофе.

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Как говорится в сообщениях ведомств, фигурантам инкриминирована часть 3 статьи 229 Уголовного кодекса (незаконное использование знаков для товаров, нанесшее материальный ущерб в особо крупном размере).

Следствием установлено, что предприниматель из Мукачевского района совместно с женой и матерью занимались распространением фальсифицированной кофейной продукции под видом товаров известного итальянского бренда. Поддельную продукцию они хранили в арендованном складском помещении.

Продажа осуществлялась оптовыми и розничными партиями через интернет-площадки и на одном из рынков Мукачево. При этом никаких договоров и лицензий на использование торговой марки у закарпатцев не было.

В конце августа 2022 года правоохранители провели ряд обысков в помещениях лиц, по местам осуществления торговой деятельности, а также на складах, которыми они пользовались. Были изъяты несколько тысяч пачек кофе в зернах общим весом более 5 тонн.

Отмечается, что компания-производитель подтвердила, что вся продукция, маркированная под ее бренд, является поддельной. Установлено, что действия подозреваемых нанесли ей материальный ущерб на сумму почти 3,5 миллиона гривен.

Фото: Закарпатская областная прокуратура Фото: Закарпатская областная прокуратура Фото: Закарпатская областная прокуратура Фото: Закарпатская областная прокуратура Фото: Закарпатская областная прокуратура Фото: Закарпатская областная прокуратура Фото: Закарпатская областная прокуратура Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Напомним также, что на днях было передано в суд дело против других супругов из Закарпатской области, которые самостоятельно производили товары бытовой химии: им тоже инкриминируют незаконное использование известных товарных знаков.