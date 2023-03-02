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На Закарпатті викрили сімейний бізнес з торгівлі фальсифікованою "італійською" кавою (ФОТО)
Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили трьом особам про підозру в незаконному використанні товарних знаків відомого італійського виробника кави.
Як ідеться у повідомленнях відомств, фігурантам інкриміновано частину 3 статті 229 Кримінального кодекса (незаконное використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).
Слідством встановлено, що підприємець з Мукачівського району спільно з дружиною та матір’ю займалися розповсюдженням фальсифікованої кавової продукції під виглядом товарів відомого італійського бренду. Підроблену продукцію вони зберігали в орендованому складському приміщенні.
Продаж здійснювався оптовими та роздрібними партіями через інтернет-майданчики та на одному з ринків Мукачева. При цьому жодних договорів та ліцензій на використання торговельної марки закарпатці не мали.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наприкінці серпня 2022 року правоохоронці провели ряд обшуків у помешканнях осіб, за місцями здійснення торговельної діяльності, а також на складах, якими вони користуються. Було вилучено кілька тисяч пачок кави в зернах загальною вагою понад 5 тонн.
Зазначається, що компанія-виробник підтвердила, що уся продукція, маркована під її бренд, є підробленою. Встановлено, що дії підозрюваних завдали їй матеріальні збитки на суму майже 3,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, що днями було передано до суду справу проти іншого подружжя з Закарпаття, яке самостійно виготовляло товари побутової хімії: їм теж інкримінують незаконное використання відомих товарних знаків.