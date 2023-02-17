СБУ по БЭБ обыскали производства контрафактных сигарет в двух областях: что нашли и как выглядят цеха (ФОТО)

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности заблокировала схему подпольного производства контрафактной подакцизной продукции в промышленных объемах. Как говорится в сообщении спецслужбы, злоумышленники ежесуточно производили до 1 миллиона сигарет под псевдомарками известных иностранных брендов.

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Отмечается, что незаконную деятельность организовала межрегиональная преступная группировка, действовавшая на территории Николаевской и Закарпатской областей. Там было налажено три производственные линии по нелегальному изготовлению оптовых партий табачных изделий.

Для маскировки преступной деятельности дельцы обустроили подпольные цеха на базе заброшенных складских помещений в отдаленной сельской местности. Там они установили полиграфическое оборудование для нанесения фальшивых торговых знаков.

По данным следствия, сырье для производства сигарет дельцы закупали у местных фермеров и для конспирации завозили его в мешках из-под комбикорма для животных.

Готовую продукцию они сбывали в разные регионы Украины, а также планировали контрабандой переправлять в Европейский союз по поддельным товарно-транспортным накладным.

В ходе обысков в двух регионах правоохранители обнаружили технологические цеха и оборудование; большое количество сырья; полиграфическую продукцию с нанесенными торговыми знаками европейских брендов и уже подготовленный к продаже товар. Общая стоимость изъятого товара составляет более 70 миллионов гривен.

В частности, как сообщили в БЭБ, по результатам обысков в Николаевской области были изъяты две линии для изготовления сигарет разных марок ориентировочной стоимостью по 10 миллионов гривен каждая. Одна из них уже работала, вторая – готовилась к запуску.

Также изъят станок для упаковки сигарет в пачки, прибор для сушки табака и его измельчения, станок для упаковки сигарет. Кроме того, обнаружено 114 ящиков уже готовых сигарет разных торговых марок без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью 2,7 миллиона гривен и 10 мешков с табаком.

На Закарпатье же по результатам обысков обнаружена и изъята линия для незаконного изготовления табачных изделий полного цикла стоимостью около 15 миллионов гривен, готовы табачные изделия разных марок, около 5 тонн табака и 7 тонн измельченного табака общей примерной стоимостью 3 миллиона гривен, семь ящиков акцизных упаковочную и марочная линия.

Кроме того, были изъяты поддельные марки акцизного налога Республики Молдова, различные упаковки, компоненты для изготовления сигарет и другие товарно-материальные ценности, необходимые для полного цикла производства.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Ведется расследование по части 3 статьи 28, части 2 статьи 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров группой лиц по предварительному сговору), а также части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следственно-оперативные действия СБУ совместно с БЭБ проводили вместе с работниками Государственной пограничной службы при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.