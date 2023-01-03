"Антитабачный" закон: в 2023 году фото с последствиями курения займет более половины пачки

В 2023 году нормами “антитабачного” закона ограничивается использование рекламы для продвижения табачных изделий и курительных устройств.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака" был принят в декабре 2021 года.

Нормы законопроекта основываются на Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и Директиве 2014/40/ЕС, которые предусматривают ограничения на применение в табачной индустрии маркетинговых технологий, направленных на повышение привлекательности табачных изделий, стимулирование продаж и создание иллюзии меньшего вреда.

В июле 2023 года начнут действовать следующие нормы:

Запрещет рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. Вводится штраф за их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн., а в случае повторного в течение года нарушения – 10 200 грн.

Увеличивается площадь медицинских предупреждений на упаковках сигарет (65% пачки). Предупреждения будут содержать реалистичные изображения болезней, вызванных курением, и обновляться ежегодно.

Вводится запрет продаж ароматизированных сигарет.

Вводится запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.



Напомним, что 11 июля 2022 вступили в силу еще одни нормы закона № 4358. Речь идет о запрете курения, употреблении и использовании устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, травяных изделий для курения, табачных изделий, кальянов, электронных сигарет, предметов связанных с их употреблением (к примеру, пепельниц) в общественных заведениях.