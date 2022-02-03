Дефицит сигарет со вкусом и стики без рекламы: "антитабачный" закон заработает уже через полгода

"Антитабачный" законопроект №4358, за который давно боролись общественные деятели и некоторые депутаты Верховной Рады, приняли в середине декабря 2021 года . Его цель — ужесточить рынок табачных изделий, электронных сигарет и девайсов для нагрева табака. Нормы закона начнут работать поэтапно. Delo.ua рассказывает, какие и когда, а также о том, как табачные компании борются за право рекламировать свою продукцию.

В середине декабря 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении "антитабачный" законопроект — №4358 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака". Уже в конце декабря его подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а 6 января президент Украины Владимир Зеленский.

Стефанчук подчеркнул, что теперь в Украине "будет покончено раз и навсегда" с рекламой электронных сигарет, которые продолжительное время не приравнивались у нас к табачным изделиям. И добавил, что с принятием закона завершается эпоха ароматизированных сигарет, их рекламы, спонсорства и курения в общественных местах ТИЭН — IQOS, Glo и пр.

Что меняет закон и когда он вступает в силу

Все нормы закона начнут работать поэтапно — через 6, 18 и 24 месяцев с момента его подписания Зеленским 6 января 2022 года.

Через 6 месяцев — в июне 2022 года:

Продавцам электронных сигарет, ТИЭН, стиков для них, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей запретят продавать их лицам до 18 лет. Штраф за нарушение этого — 1 020 гривен. При повторном нарушении — 10 200 гривен; ТИЭН — IQOS, Glo и пр., а также электронные сигареты приравняют к обычным, поэтому их тоже нельзя будет курить в общественных местах, таких как:



лифты;

помещения и территории больниц, поликлиник, школ, ВУЗов, спортзалов, и пр.;

объекты культурного назначения, госучреждения;

помещения предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

отели, гостинницы, общежития, хостелы и пр.;

общепиты;

детские площадки и места общего пользования жилых домов;

подземные переходы;

общественный транспорт и его остановки;

аэропорты, кроме специально отведенных для этого мест в них.

Через 1,5 года — в июле 2023 года:

Запретят продажу любых крепких сигарет, у которых уровень выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышает 1 мг, 10 мг и 10 мг соответственно; Запретят продажу сигарет и табака для самокруток, которые содержат вкусовые и ароматические добавки в любых компонентах, таких как фильтр, бумага, упаковка, капсулы. Или же имеют технические характеристики, которые меняют запах или вкус сигарет, табака для самокруток или интенсивность дыма. Но стики для IQOS и GLO под этот запрет не попадают; Запретят рекламу и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. В частности, любую рекламу, к примеру, на транспорте, в местах массовых мероприятий, интернете и социальных сетях.



Через 2 года — в январе 2024 года:

1. Размер надписи о вреде курения и фото его последствий на обеих сторонах сигаретной пачки увеличится на 15% и будет занимать 65% ее площади. Кроме того, Минздрав начнет проводить ежегодную ротацию этих предупреждений.

2. На упаковках электронных сигарет, заправочных контейнерах и жидкостей для них начнут указывать список всех ингредиентов — от содержания никотина в изделии до его дозы при однократном использовании.

Сигарета без рекламы: как пытаются смягчить рекламные ограничения законопроекта №4358

Весной 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4212 о внесении изменений в статью 22 закона Украины "О рекламе" в том, что касается рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Автор законопроекта — депутат от "Слуги народа" Элла Репина и ряд других "слуг", в том числе, глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Некоторые нормы этого законопроекта противоречат тем, которые прописаны в законопроекте №4358. Первое существенное отличие: №4358 — комплексный закон, который вносит изменения сразу в два других: в закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", а также в закон "О рекламе". А законопроект № 4212 вносит изменения только в закон "О рекламе".

Инфографика: Сергей Дода / Delo.ua

Принципиальная разница состоит также в том, что закон №4358 запрещает любую рекламу и стимулирование продаж табачных изделий, а также определяет список мест/способов, которые нельзя для этого использовать.

В свою очередь в законопроекте №4212 норма о запрете на все виды рекламы отсутствует. Следовательно, ограничения рекламы табачных изделий в законопроекте №4212 значительно слабее тех, что предусмотренны законом №4358.

"Можно сделать вывод, что законопроект № 4212 имеет более "мягкое" регулирование в этом аспекте", — подтвердил Delo.ua адвокат Максим Тютюнников.

Кроме этого, законопроект №4358 полностью запрещает табачным компаниям спонсорство. Они не cмогут делать взносы в организацию событий или в создание контента для размещения информации о себе или своих изделий. А законопроект №4212 такую возможность оставляет, за исключением мероприятий для лиц моложе 18 лет.

Также законопроект № 4358 запрещает продажу, поставку или рекламу всех нетабачных товаров и услуг, на которых есть надпись, рисунок или любое другое изображение, ассоциирующееся с производителем табачных изделий. А законопроект № 4212 разрешает брендировать, к примеру, зажигалки или пепельницы.