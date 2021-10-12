Легко бросить курить: бывшие курильщики о том, как им удалось избавиться от зависимости

Более 60% украинских курильщиков выкуривают свою первую сигарету в возрасте еще до 18 лет, говорится в данных исследования Глобального опроса взрослых о потреблении табака (GATS) и Глобального опроса молодежи относительно употребления табака (GYTS), проведенного в 2017 году.

Среди подростков, которые попробовали курить табачные изделия в возрасте 13-15 лет, почти 15% являются нынешними потребителями табачных изделий, а среди тех, кто попробовал курить в возрасте 15-17 лет, 22% остаются нынешними курильщиками. Эти данные свидетельствуют о том, что первые пробы курения сигарет в школьном возрасте приводят к глубокой зависимости, которая длится на протяжении многих лет, и даже может всю жизнь.

Инфографика: Юрий Давыдов / Delo.ua

Истории многих курильщиков о приходе к этой зависимости очень похожи. Первая сигарета, выкуренная за гаражами в компании ребят постарше, для повышения своего статуса. Затем — одна сигарета в день. Дальше, первая купленная собственноручно пачка, что в результате превращается в системную привычку и зависимость.

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С большей вероятностью курильщиками становятся люди, у которых курят друзья или близкие, ведь молодое поколение любит подражать людям старшего возраста, членам семьи, звездам и кумирам.

Бросай курить, или я объявлю голодовку!

Существует большая разница, как люди начинали курить 15-20 лет назад, что их подтолкнуло к этому и по какой причине они это делают сейчас. В прошлом часто это было подражание кому-то, попытка влиться в коллектив и быть как все, так как курило практически все окружение. Сейчас же люди начинают курить чаще потому, что считают это... модным (хотя и раньше этот фактор тоже присутствовал)

Исполнительный продюсер в FOXXSTUDIOS Вадим Лисица начал курить именно по причине желания подражать взрослым.

"В юношеском сознании это было подражание себе подобным, так как у нас курили практически все. Также курил мой отец. Но я, будучи ребенком, заставил его бросить курить путем ультиматума. У него были проблемы со здоровьем и я сказал, что если он не бросит курить, то я объявлю голодовку. Он испугался и бросил", — вспоминает Лисица.

Однако позднее, в юношеском возрасте, Вадиму самому сильно понравилась реклама сигарет со всем известным ковбоем Мальборо.

"Я увидел крутого ковбоя Мальборо, и этот образ запечатлелся в моем юношеском сознании. Я считал, что быть таким — это круто и модно. В совокупности все эти факторы привели к тому, что я начал курить. Первые выкуренные в 9-10 классах сигареты казались ужасными и мне даже было плохо, но потом я втянулся, и курение некоторое время мне нравилось", — говорит продюсер.

Вадим считает, что полноценно начал курить, когда купил первую пачку сигарет. Это было на первом курсе института. И так продолжалось уже и после окончания вуза.

После института Лисица связал свою жизнь с творчеством. Как уже было сказано, сегодня он занимает должность исполнительного продюсера в FOXXSTUDIOS. Работать всегда приходилось много и тяжело, часто в стрессовой обстановке. Это привело к тому, что Вадим уже выкуривал по две пачки в день, особенно на съемках клипов.

Исполнительный продюсер в FOXXSTUDIOS Вадим Лисица. Фото: Instagram Вадима Лисицы

Первые попытки бросить курить были в 2008-2009 году. Вадим некоторое время не курил, но потом сорвался. Второй раз был в 2015 году, но через три года воздержания пагубная зависимость победила, и Вадим снова начал курить. Однако через время появились первые "звоночки", что нужно бросить курить самому и навсегда.

"Есть поговорка: если в 40 лет ты проснулся и у тебя ничего не болит, значит ты умер. В 40 лет я понял, что организм устал и болит. Я сразу понял, откуда "ноги растут". Плюс появилась одышка, головные боли, кашель, и я сознательно пришел к тому, что надо бросать. Теперь в нашем коллективе я единственный, кто бросил курить", — подчеркивает Лисица.

Несмотря на несколько неудачных попыток бросить курить Вадим отметил, что окончательно прийти к этому решению было не сложно, а наоборот. Он выкурил сигарету, затушил ее и оставшиеся в пачке просто выбросил. С того момента прошло два месяца, но он убежден, что больше в его жизни сигарет не будет, несмотря на то, что курил он 27 лет.

"Никаких сложностей и глубоких серьезных негативных эмоций у меня не было. Также не было физической зависимости, агонии и страхов из-за отказа от сигарет. Все наоборот, так как передо мной открылся новый мир, когда я перестал быть зависимым. К тому же, у меня появилось много времени, и самое интересное — стрессы я стал переживать намного легче. Единственное, с чем пришлось побороться — это с привычкой что-то тянуть в рот, но через две недели и она прошла", — вспоминает он.

По его словам, время, которое он тратил на курение сигарет, теперь выделено для анализа жизненных ситуаций. После того, как Вадим перестал курить, улучшилось его самочувствие, появилась легкость: в свои 46 лет он чувствует себя, по его словам, на 25. Также во время спортивных тренировок улучшились его показатели, пропала отдышка, увеличилась работоспособность, появилось больше времени, а по утрам всегда светлая голова. В итоге — больше плюсов, чем наоборот.

"Если вы осознанно понимаете, что это мешает, мучает, негативно сказывается на здоровье, то нужно понять, что курение не улучшает вашу жизнь. Бросать нужно сразу и сейчас, не дожидаясь какого-то удобного случая, так как его не будет. Если сложно бросить и психологически вы к этому не готовы, то есть прекрасная книга Аллена Карра "Легкий способ бросить курить", которая многим помогла. Не нужно бросать курить усилием воли, так как она слабее и может по итогу пострадать. Это нужно делать осознанно. Сейчас я считаю, что вдыхать табачный дым — это то же самое, что подойти к выхлопной трубе автомобиля и подышать этими газами", — резюмирует Вадим.

В 90-е это банально было модно

Архитектор личных брендов, продюсер и медиамен Денис Путинцев, как и многие дети постсоветского союза, начал курить, чтобы казаться модным. Юношей он вместе с друзьями прятался на стройках, в подъездах, за школой, чтобы никто из взрослых не заметил его курящим. Но главной целью было показать себя перед сверстниками взрослым и вкусить этот запретный плод.

В школе Денис был отличником, а дома примерным сыном, поэтому курил он не много, так как боялся родителей, и не хотел портить о себе их впечатление. Однако после поступления в институт все изменилось. Он покинул родительский дом, за пределами которого курение переросло в зависимость.

"Сигарета была способом социализации и коммуникаций, поэтому около двух лет я курил для того, чтобы социализироваться со "стаей", с которой на тот момент общался. Это были рокеры, и абсолютно все они курили. Я понимал, что это было стремление жить той жизнью, которой жили они. Сейчас аналогичная ситуация, когда многие следят за жизнью звезд в Instagram, копируют их поведение, желая жить так же. Но часто, то что публикуется в социальных сетях — не настоящая жизнь", — отметил Денис.

Архитектор личных брендов, продюсер и медиамен Денис Путинцев. Фото: из личного архива Дениса Путинцева

К большому сожалению, многие звезды шоу-бизнеса в социальных сетях демонстрируют не только "идеальную" жизнь для подражания, но и пропагандируют курение современных девайсов — чаще всего в рамках рекламных кампаний. К примеру, сегодня артисты Валерий Харчишин и Дантес активно рекламируют потребление устройств по нагреванию табака IQOS, а телеведущая Леся Никитюк — Glo. В результате молодежь, которая еще не способна трезво и ответственно проанализировать, что есть плохо, а что хорошо, а просто перенимает опыт взрослых, тем более тех, на кого они хотят быть похожи, активно "подсаживается" на курение указанных или других девайсов.

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Со временем Денис Путинцев все же решил бросить курить, и подобных попыток у него было несколько. По его словам, это скорей были эмоциональные порывы, а не серьезное намерение избавиться от пагубной зависимости.

"Это как с алкоголем. Когда перепьешь и обещаешь на следующий день, что "Больше никогда в жизни!!!". Так было и с сигаретами", — говорит он.

Окончательно бросить курить Денису удалось в 2006 году после фестиваля "Таврийские игры". На следующий день после активных возлияний Денису просто не хотелось курить.

"Такие методы я никому не советую, но мне действительно не хотелось курить день, два, три... После чего я себе разрешил закурить, но только, когда сильно захочется. Однако до сегодняшнего момента этого не произошло. Считаю, что мне удалось бросить потому, что я себе не запрещал, и это просто стало неинтересно", — вспоминает продюсер.

Мысли закурить появлялись в течение года, но потом и они ушли, так как пришло осознание, что жить без сигарет реально, как и без алкоголя. Исходя из своего опыта Денис уверенно опровергает теорию, что при отказе от курения трясутся руки, появляется лишний вес или "сворачиваются уши" — этого всего у него не произошло. Иногда ему снились сигареты, и несколько раз было слюноотделение, когда курили другие, но он убежден, что все это на подсознательном уровне.

"На своем примере могу сказать, что жить без пагубных привычек можно и нужно. Таким образом глобально чистится окружение и становится понятно, с кем тебя связывали именно эти привычки. Также отказ от курения экономит деньги, время, сохраняет здоровье и по итогу плюсов намного больше, чем минусов", — уверяет Денис.

Принцип соленого огурца

Коммерческий директор "Концерн РРТ", бизнес-консультант Андрей Козачек тоже начал курить, когда учился на первом курсе университета. Покинув родительский дом, он сразу почувствовал себя взрослым, а сигарета в зубах в то время была идентификатором взрослости. Тогда курили все его однокурсники.

"Я как сейчас помню, что на новый год купил целый блок сигарет, и с того момента началось мое активное курение. Когда все вокруг курят, а с точки зрения психологии ты копируешь свое окружение, шансов не курить практически нет. Это как принцип соленого огурца, когда свежий огурец бросаешь в банку с солеными, то рано или поздно он тоже просолится", — вспоминает Андрей.

Как и многие другие, Андрей не считал, что у него есть зависимость от курения. Для него это было нормой, так как все вокруг курили, в том числе отец, дядя и другие родственники. В итоге он сделал вывод, мол, если все взрослые курят, то, закурив, ты тоже автоматически становишься взрослым.

С каждым годом количество выкуриваемых сигарет в день росло. После того, как цифра перевалила за полторы пачки, появилось первое желание бросить.

"Я курил 14 лет, но когда уже пачки в день перестало хватать, понял — пора бросать. Кстати, я заметил, что когда человек начинает курить, то у него сразу же появляется мысль, как потом бросить", — размышляет Андрей.

Также ко всему пришло осознание, что курение — это не еда и не вода, без которых человек не может жить. Ну и негативное влияние на организм никто не отменял. В итоге Андрей бросил курить, но без использования каких-либо методик, так как считает их неэффективными. По его словам, это больше о мотивации, которой часто людям не хватает.

Коммерческий директор "Концерн РРТ", бизнес-консультант Андрей Козачек. Фото: из личного архива Андрея Козачека

"Я попал на недельный тренинг личностного роста, где одним из правил было отказаться от всех пагубных привычек на момент его прохождения. То есть от тех вещей, которые могут изменить сознание. Поэтому я пообещал себе завязать с сигаретами. Однако были ребята, которые все равно продолжали курить и прятались по углам, чтобы их не заметили", — вспоминает Андрей.

Спустя неделю он понял, что за это время у него не было ни физиологической тяги, ни других неприятных ощущений. Он сделал вывод, что ломка при отказе — это преувеличение, и что без сигарет можно и нужно жить. Плюс на тот момент его сыну было чуть больше года, а это — тот самый возраст, когда дети начинают задавать вопросы. Андрей поймал себя на мысли, что не сможет объяснить сыну процесс курения, и для чего он это делает. Это еще больше мотивировало не курить.

С тех пор прошло 19 лет, и по сей день ему не хочется курить. Андрей уверен, что благодаря его отказу от сигарет сегодня не курит и его 20-летний сын, так как отец не подавал ему плохого примера.

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Что, по мнению героев, поможет заставить украинцев курить

Все герои нашей публикации считают, что государству нужно создать условия, чтобы курить было некомфортно и сложно. В Украине, по мнению бросивших курить, должно работать правило, как во многих странах, где государством была создана атмосфера нетерпимости к курению.

Так, по данным исследования Глобального опроса взрослых о потреблении табака (GATS) и Глобального опроса молодежи относительно употребления табака (GYTS), благодаря принятию необходимых мер по контролю над табаком за семь лет (2010-2017 годы) в Украине распространенность курения сократилось среди взрослых в возрасте 15+ на 20%, а среди подростков — на 23%.

Однако, нынешних ограничительных норм по запрету курения в общественных местах или запрету на продажу сигарет и электронных табачных устройств несовершеннолетним, очевидно, становится недостаточно для того, чтобы сократить количество курильщиков в стране. Поэтому Верховная Рада сегодня рассматривает "антитабачный" законопроект №4358, которым, в частности, предусмотрен запрет на курение устройств для нагревания табака в общественных и на рабочих местах, приравнивая их к сигаретам. Учитывая опыт других государств, эта норма может существенно повлиять на ситуацию с курением в Украине.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua в рамках спецпроекта "Без смол и никотина"

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