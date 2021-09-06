Электронные сигареты с никотином вредят здоровью так же, как и традиционные — исследование

Использование электронных сигарет (речь идет о вапорайзерах — Delo.ua), содержащих никотин, вызывает мгновенное увеличение образования тромбов и ухудшает способность мелких кровеносных сосудов расширяться и сокращаться, а также повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Об этом говорят результаты исследования Европейского респираторного общества, пишет Eurekalert.

По словам исследователей, эти эффекты аналогичны эффектам, которые вызывает курение традиционных сигарет, и при длительном использовании электронные сигареты могут привести к инсульту или сердечному приступу.

Исследование проводил Густав Литинен, врач из больницы Хельсингборга и исследователь Каролинского института в Стокгольме, Швеция. Он и его коллеги провели эксперименты с группой из 22 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, которые время от времени курили, но в остальном были здоровы.

Добровольцев протестировали до и после 30 затяжек электронной сигареты, содержащей никотин, а также до и после 30 затяжек электронной сигареты, не содержащей никотин. Два набора тестов проводились по отдельности, с интервалом не менее одной недели.

Исследователи измеряли артериальное давление добровольцев и брали образец крови перед тем, как они использовали электронные сигареты, затем через 15 минут после использования и снова через 60 минут после использования.

Также с помощью лазера провели тесты, чтобы измерить любое влияние на циркуляцию крови через мелкие кровеносные сосуды тела до того, как добровольцы начали использовать электронные сигареты, и через 30 минут после этого.

Исследователи обнаружили, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, вызвало ряд немедленных краткосрочных изменений у добровольцев.

Так, в частности, количество тромбов увеличилось на 23% через 15 минут после курения. Спустя 60 минут оно упало до нормы.

Также увеличились частота сердечных сокращений добровольцев (в среднем с 66 ударов в минуту до 73 ударов в минуту) и артериального давления (со 108 миллиметров ртутного столба до 117 мм рт. ст.). Кровеносные сосуды добровольцев временно сузились после того, как они использовали никотинсодержащие электронные сигареты.

Эти эффекты не наблюдались после того, как добровольцы использовали электронные сигареты, не содержащие никотин. Никотин, как известно, увеличивает уровень гормонов, таких как адреналин, в организме, что, в свою очередь, может увеличить образование тромбов.

"Наши результаты показывают, что использование электронных сигарет, содержащих никотин, оказывает такое же воздействие на организм, как и курение традиционных сигарет. Этот эффект тромбообразования важен, потому что мы знаем, что в долгосрочной перспективе это может привести к закупорке и сужению кровеносных сосудов, что, конечно, подвергает людей риску сердечных приступов и инсультов", — говорит доктор Лютинен.

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По словам председателя Комитета Европейского респираторного общества по борьбе против табака и профессором детской респираторной и экологической медицины в Лондонском университете королевы Марии, Великобритания Джонатана Григга, некоторые люди могут использовать электронные сигареты, пытаясь бросить курить, потому что они продаются как безопасные. Однако данное исследование дополняет растущее количество данных о вреде электронных сигарет. По его мнению, другие средства для ограничения курения — пластыри и жевательные резинки — не приводят к тому, что легкие подвергаются воздействию высоких концентраций потенциально токсичных соединений.