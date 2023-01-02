"Антитютюновий" закон: у 2023 році фото з наслідками паління займе більше половини пачки

У 2023 році нормами "антитютюнового" закону № 4358 обмежується використання реклами для просування тютюнових виробів та курильних пристроїв.

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Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну” був прийнятий у грудні 2021 року.

Норми законопроекту ґрунтуються на Рамковій конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном та Директиві 2014/40/ЄС, які передбачають обмеження на застосування у тютюновій індустрії маркетингових технологій, спрямованих на підвищення привабливості тютюнових виробів, стимулювання продажу та створення ілюзії меншої шкоди.

У липні 2023 року почнуть діяти норми закону, які передбачають:

Заборону реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них. Встановлення штрафу за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а в разі повторного протягом року порушення – 10 200 грн.

Збільшення площі медичних попереджень на упаковках сигарет (65% пачки). Попередження будуть містити реалістичні зображення хвороб, викликаних курінням, та щорічно оновлюватися.

Заборона продажу ароматизованих сигарет.

Заборона куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних цигарок.



Нагадаємо, що 11 липня 2022 року набули чинності ще інші норми закону. Йдеться про заборону куріння, вживання та використання пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, трав’яних виробів для куріння, тютюнових виробів, кальянів, електронних сигарет, предметів, пов’язаних із їх вживанням (до прикладу, попільничок) у громадських закладах.