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Преступность
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На Закарпатье задержали цистерну, нашпигованную сигаретами более чем на 5,6 млн грн

На Закарпатье задержали цистерну, нашпигованную сигаретами более чем на 5,6 млн грн

На границе с Румынией закарпатские таможенники совместно с пограничниками демонтировали газовую цистерну, "нашпигованную" 215 ящиками сигарет, ориентировочной общей стоимостью более 5,6 млн грн .

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Событие произошло на таможенном посту "Дьяково" на границе с Румынией.

Туда заехало грузовое транспортное средство с цистерной под управлением 41-летнего закарпатца.

"Во время прохождения таможенного контроля перевозчик предоставил документы и уверял, что едет в Румынию пустым для загрузки цистерны газом", - говорится в сообщении.

Во время тщательной проверки цистерны внимание таможенников привлекло нехарактерный звук как для пустой емкости. Кроме того, обнаружена подкраска шурупов в передней части цистерны, что говорило о возможном постороннем доступе к внутренней части емкости цистерны.

Отмечается, что инспекторы перенаправили транспортное средство с цистерной на контрольное взвешивание, которое показало существенную разницу между указанной в документах – на 2,5 тонн больше.

"Поскольку на таможенном посту "Дьяково" отсутствует стационарное сканирующее оборудование, было решено провести рентген цистерны на таможенном посту "Ужгород". Результат сканера не заставил себя ждать - подтвердил наличие посторонних вложений. Ими оказались сигареты", - отмечают таможенники.

В середине цистерны были обнаружены сотни ящиков сигарет разных торговых марок.

Инспекторы извлекли 215 коробок табачных изделий (около 107,5 тыс. пачек).

Все сигареты без акцизных марок. Примерная общая стоимость предметов правонарушения – свыше 5,6 млн грн, цистерны – до 2 млн грн.

"В настоящее время в отношении перевозчика таможенники составляют протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, которая предусматривает не только штраф в размере 100% стоимости незаконных товаров, а их конфискацию вместе с полуприцепом, который использовался для перемещения скрытых табачных изделий в тайниках ", – сообщили таможенники.

Автор:
Светлана Манько