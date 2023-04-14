Найважча зима позаду. В Україні офіційно завершено опалювальний сезон

В усіх регіонах України офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років. "Нафтогаз України" вже розпочав підготовку до наступного.

Про це повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Дякую керівникам міст та областей, з якими ми тісно працювали протягом цієї найважчої зими, залишаючись на зв'язку 24/7 та оперативно вирішуючи всі питання. Дякую нашим героям-газовикам, які безпосередньо забезпечували видобуток і постачання блакитного палива та відновлювали пошкоджені об'єкти. Попри обстріли, ракетний терор та постійну небезпеку", — зазначив він.

Чернишов наголосив, що Група Нафтогаз вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

"Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму", — додав очільник "Нафтогазу".

Нагадаємо, клієнтам газопостачальної компанії “Нафтогаз України” і ТОВ “Газорозподільні мережі України” об'єднали всі паперові квитанції за споживання і розподіл газу в один файл. Оновлені платіжки українці отримають вже у квітні.