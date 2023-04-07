"Укртрансгаз" остаточно отримав право зберігати європейські запаси газу

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняла остаточне рішення про сертифікацію "Укртрансгазу", що входить до групи "Нафтогаз", згідно з європейськими правилами щодо безпеки постачання газу.

Як вказують у "Нафтогазі", "Укртрансгаз" став другим в Європі оператором газосховищ, що успішно пройшов сертифікацію та підтвердив своє право здійснювати діяльність зі зберігання газу відповідно до оновлених правил в Європейському союзі та Енергетичному співтоваристві.

Сертифікація надає право у разі потреби залучати українські газосховища для реалізації заходів з енергетичної безпеки в Європі, що передбачені Регламентом ЄС щодо безпеки газопостачання.

Зокрема, йдеться про зберігання запасів газу іноземних клієнтів, а також запасів країн, у яких немає газосховищ або обсягів газу, що спільно закуповуються країнами на випадок кризових ситуацій.

"Це стратегічно важливе рішення для оператора газосховищ. Фактично його сертифікація є ще одним кроком до посилення енергетичної стійкості як України, так і ЄС. Я щиро вдячний всім, хто долучився до цього процесу від реєстрації та голосування законопроекту у Верховній Раді до прийняття регулятором остаточного рішення про сертифікацію", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

В свою чергу, як прокоментував рішення міністр енергетики Герман Галущенко, сертифікація "Укртрансгазу" робить абсолютно відкритим і прозорим процес зберігання газу, що сприятиме реалізації однієї з ключових енергетичних цілей України - створення у ній великого енергетичного хабу, зокрема й для зберігання газу європейськими державами.

Очільник Міненерго наголосив, що Україна має одні з найбільших підземних сховищ газу на континенті, які дозволяють зберігати понад 30 мільярдів кубометрів блакитного палива.

"Враховуючи той обсяг, який ми плануємо використати на власні потреби для проходження наступної зими, Україна може запропонувати європейським партнерам до 15 мільярів кубів потужностей своїх ПСГ", - наголосив міністр.

Галущенко підкреслив, що навіть під час війни деякі європейські компанії зберігали в українських сховищах природний газ у режимі митного складу, і висловив упевненість, що до наступної зими закачувати газ в Україну буде вже велика кількість європейських компаній.

Нагадаємо, що "Укртрансгаз" подав до НКРЕКП запит на сертифікацію як оператора газосховищ за європейськими правилами наприкінці січня. 1 березня комісія ухвалила попереднє рішення, яке направила Секретаріату Енергетичного співтовариства. Остаточне ж рішення було прийнято після отримання від останнього висновку щодо відповідності сертифікації "Укртрансгазу" положенням регламенту ЄС.