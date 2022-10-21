З початку жовтня європейські компанії активізували закачування газу в українські ПСГ, — "Укртрансгазу"

Від початку жовтня обсяги природнього газу, який нерезиденти зберігають в режимі митного складу, збільшилися у понад 7 разів. Про це 21 жовтня повідомив тимчасовий виконувач обов'язків гендиректора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.

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"Тенденція до збільшення попиту на послуги українських ПСГ серед іноземних компаній не може не тішити. Дійсно, як ситуація на зовнішньому ринку, так і умови на газовому ринку України обʼєктивно підвищують інтерес компаній-нерезидентів до послуг "Укртрансгазу" - Оператора газосховищ України", — зазначив Перелома.

Він пояснив, що на формування такої тенденції є декілька причин. Зокрема, ціни на газ на європейських ринках пішли на спад.

Крім того, як вважає експерт, Україна за час повномасштабної війни з РФ підтвердила свій статус надійного бізнес-партнера за будь-яких обставин.

"В першу чергу, у питанні зберігання газу на Митному складі та його реекспорту. Нещодавні гарантії з боку уряду та міністра Германа Галущенка щодо відсутності будь-яких обмежень на реекспорт газу в майбутньому також, упевнений, відіграли свою роль та зміцнили довіру наших партнерів до українських ПСГ", — підсумував т.в.о. гендиректора "Укртрансгазу".

Зазначимо, що зараз ЄС готовий до нового опалювального сезону та має достатньо палива для виробництва електроенергії, щоб компенсувати постачання з Росії. На середину жовтня сховища ЄС наповнені на 90%.

В цей же час європейський споживач вже зрозумів, що Росія не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.

Джерело фото: ua.depositphotos.com