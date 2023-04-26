"Нефтегаз" закупил 1,6 млн куб. м газа у частных украинских добытчиков

26 апреля НАК "Нафтогаз Украины" вышла на Украинскую энергетическую биржу (УЭБ), где закупила 1,6 млн куб. м природного газа у частных украинских добытчиков.

В компании сообщили, что их основная цель - обеспечить постоянное прохождение отопительного сезона 2023/2024 гг. Кроме этого, закупка газа у украинских добытчиков позволит поддержать отечественный энергетический сектор ради развития и увеличения украинской добычи.

"Это было только первое соглашение, в дальнейшем мы планируем системно осуществлять закупки на УЭБ", - отметил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Отмечается, что средняя цена покупки газа в апреле составила 10972 грн за тыс. куб. м без НДС, а в мае – составила 10 767 грн за тыс. куб. м без НДС.

В компании сообщили, что в рамках биржевых торгов готовы покупать природный газ с точками поставки как в подземных хранилищах газа (ПХГ), так и на виртуальной торговой точке (ВТТ) в течение текущего и следующего месяцев.

Напомним, за последний месяц АО "Укргаздобыча", являющееся частью группы "Нафтогаз", запустило сразу две эксплуатационные скважины на одном из крупнейших месторождений Украины. Совокупно они прибавили более 300 тыс. куб. м газа до суточной добычи компании. В компании делают все возможное, чтобы увеличить собственную добычу газа.