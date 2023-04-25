"Нафтогаз" зареєструвався на платформі спільних закупівель газу ЄС

НАК "Нафтогаз України" зареєструвався на платформі спільних закупівель газу Євросоюзу Aggregate EU. Компанія готова до першого етапу її роботи.

Про це 25 квітня заявив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов під час свого виступу перед керівною радою Енергетичної платформи ЄС, передає пресслужба НАК.

Під час виступу він запропонував учасникам європейського газового ринку використовувати потужності українських підземних сховищ газу (ПСГ) для зберігання природного газу, закупленого в межах платформи Aggregate EU.

"Оператор ПСГ – АТ "Укртрансгаз" – успішно пройшов сертифікацію та підтвердив своє право здійснювати діяльність зі зберігання газу відповідно до оновлених правил в Євросоюзі та Енергетичному Співтоваристві. "Нафтогаз" здатний зробити Україну "павербанком" об’єднаної Європи та сподівається на плідну співпрацю", – сказав Чернишов.

В свою чергу представники керівної ради Енергетичної платформи ЄС зазначили, що участь "Нафтогазу" дає додаткову "страховку" для України на наступний опалювальний сезон, а також відкриває можливість учасникам платформи зберігати газ в українських підземних сховищах.

Крім того, трейдери, які працюють в межах Aggregate EU, зможуть закачувати газ в українські ПСГ та зберігати його до приходу нових учасників.

Нагадаємо, за даними організації Gas Infrastructure Europe, на початок квітня газові сховища країн Євросоюзу були заповнені на понад 55%.