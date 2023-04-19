Рекордні за 10 років запаси газу в ЄС - Європа намагається зменшити залежність від Росії

Європейський Союз зберігає в газових сховищах рекордні запаси блакитного палива. Про це пише видання Financial Times.

За даними організації Gas Infrastructure Europe, на початок квітня газові сховища країн Євросоюзу були заповнені на понад 55%.

В організації підкреслюють, що таких квітневих результатів не було, як мінімум, впродовж 11 років.

Зокрема, такий рівень запасів на 20% перевершує середній показник за останні 5 років.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон підкреслила, що Євросоюз виходить з зимового сезону у виграшній ситуації, таким чином з‘явилося більше шансів зменшити залежність від російського газу.

"Завдяки тому, що збільшилося використання відновлюваних джерел енергії і подальшій диверсифікації джерел, деякі країни Європейського Союзу зможуть повністю відмовитися від російського скрапленого газу", – додала єврокомісар.

Нагадаємо, що минулого тижня Фінляндія запустила найбільший в Європі ядерний реактор, тим самим підвищуючи енергетичну безпеку в регіоні, до якого Росія припинила постачання газу та електроенергії.

Перед тим в Нідерландах заявили, що планують припинити імпорт російського скрапленого газу.

Цей крок Нідерландів стосуватиметься як спотових, так і довгострокових контрактів. Країна є транзитною країною для поставок газу, а це означає, що рішення може мати ширший вплив на Європу.

Зазначимо, що після введення Євросоюзом санкцій проти РФ та відмови від російських енергоносіїв, лідером на європейському ринку стала Норвегія.

В березні в Європейському Союзі заявили, що планують дати країнам-членам можливість заборонити Росії постачати зріджений природний газ без запровадження нових енергетичних санкцій.