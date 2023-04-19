ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Рекордні за 10 років запаси газу в ЄС - Європа намагається зменшити залежність від Росії

єс газ росія
Європейський Союз зберігає в газових сховищах рекордні запаси блакитного палива. Фото: KWON JUNHO/ Unsplash

Європейський Союз зберігає в газових сховищах рекордні запаси блакитного палива. Про це пише видання Financial Times.

За даними організації Gas Infrastructure Europe, на початок квітня газові сховища країн Євросоюзу були заповнені на понад 55%. 

В організації підкреслюють, що таких квітневих результатів не було, як мінімум, впродовж 11 років. 

Зокрема,  такий рівень запасів на 20% перевершує середній показник за останні 5 років. 

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон підкреслила, що Євросоюз виходить з зимового сезону у виграшній ситуації, таким чином з‘явилося більше шансів зменшити залежність від російського газу. 

"Завдяки тому, що збільшилося використання відновлюваних джерел енергії і подальшій диверсифікації джерел, деякі країни Європейського Союзу зможуть повністю відмовитися від  російського скрапленого газу", – додала єврокомісар. 

Нагадаємо, що минулого тижня Фінляндія запустила найбільший в Європі ядерний реактор, тим самим підвищуючи енергетичну безпеку в регіоні, до якого Росія припинила постачання газу та електроенергії.

Перед тим в Нідерландах заявили, що планують припинити імпорт російського скрапленого газу.

Цей крок Нідерландів стосуватиметься як спотових, так і довгострокових контрактів. Країна є транзитною країною для поставок газу, а це означає, що рішення може мати ширший вплив на Європу. 

Зазначимо, що після введення Євросоюзом санкцій проти РФ та відмови від російських енергоносіїв, лідером на європейському ринку стала Норвегія. 

В березні в Європейському Союзі заявили, що планують дати країнам-членам можливість заборонити Росії постачати зріджений природний газ без запровадження нових енергетичних санкцій. 

Автор:
Альона Чернецька