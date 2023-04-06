Норвегія стала головним постачальником газу в Європі

Після введення Євросоюзом санкцій проти РФ та відмови від російських енергоносіїв, лідером на європейському ринку стала Норвегія. Зараз вона є найбільшим постачальником природного газу на континенті, а минулого року прибутки країни від енергетики підскочили на 100 мільярдів доларів.

Норвезька компанія Petoro контролює три десятки найбільших родовищ нафти та природного газу в Європі, повідомляє "The New York Times".

Видобуток природного газу Норвегією відіграв важливу роль у допомозі Європі опалювати свої будинки та виробляти електроенергію з початку російської війни в Україні.

Оскільки минулого року Росія скоротила експорт природного газу, Норвегія його збільшила, і тепер вона є головним постачальником палива в Європі. Норвегія також постачає більшу кількість нафти своїм сусідам, замінюючи російську нафту, яка потрапила під ембарго.

"Війна та вся енергетична ситуація показали, що норвезька енергетика надзвичайно важлива для Європи. Ми завжди були важливі, але ми цього не усвідомлювали", — сказала Крістін Феєрсков Крагсет, виконавчий директор державної компанії Petoro.

В Норвегії енергетика становить близько третини економічного виробництва. Попит на ресурси, який зріс через війну в Україні приніс країні приблизно 100 мільярдів доларів доходів.

Багато хто в Норвегії негативно поставився до такої залежності від викопного палива через відношення до екології, але важливість поставок енергії породила консенсус, що країна повинні продовжувати, принаймні протягом кількох років, видобувати значні обсяги нафти.

Норвегія не є членом Європейського Союзу, але вона уважно прислухається до своїх сусідів. Після початку війни Брюссель і європейські країни, особливо Німеччина, яка значною мірою залежала від російського газу, звернулися за допомогою до Осло.

"Внесок Норвегії в Європу полягав у збереженні експорту газу та його збільшенні", — сказав в інтерв’ю Йонас Гар Сторе, прем’єр-міністр Норвегії.

Видобуток нафти та газу, а також великі обсяги гідроенергії не захистили норвежців від стрімкого зростання вартості електроенергії, яке вдарило по більшості європейців минулого року, оскільки їхні ринки тісно пов’язані з ринками сусідів.

Нагадаємо, Норвегія запровадила нові санкції проти Російської Федерації, які відображають десятий пакет санкцій ЄС, ухвалений країнами блоку 25 лютого 2023 року.