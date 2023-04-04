Норвегія запровадила нові санкції проти РФ

Норвегія запровадила нові санкції проти Російської Федерації, які відображають десятий пакет санкцій ЄС, ухвалений країнами блоку 25 лютого 2023 року. Про це 4 лютого повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Під санкції потрапили ще 87 фізичних та 34 юридичні особи. Зараз у списку 1678 осіб.

Нові санкції також включають заборону займати громадянами РФ будь-які посади у керівних органах компаній критичної інфраструктури, і навіть заборону транзиту через територію РФ.

Запроваджено додаткові обмеження на експорт, у тому числі на чутливі товари подвійного призначення та передові технології, транспортні засоби, товари для будівельного сектору, товари, що використовуються в авіаційній промисловості та інші товари потенційного військового призначення.

Нові санкції також передбачають заборону надання потужностей для зберігання природного газу російським громадянам та організаціям. Також запроваджено додаткові заборони на імпорт товарів, що приносять значні доходи РФ, таких як бітум, асфальт, синтетичний каучук та технічний вуглець.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували чинити тиск на російський уряд та його прихильників. Санкції впливають на російську економіку і перешкоджають надходженню ключових ресурсів до російської військової промисловості. Норвегія солідарна з рештою Європи і приєдналася до всіх пакетів санкцій ЄС. Ми солідарні з народом України та повністю підтримуємо його боротьбу за свободу", - зазначила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельдт.

Напередодні Федеральна рада Швейцарії також вирішила підтримати десятий пакет санкцій ЄС проти Росії, але включила гуманітарні винятки та запровадила новий спосіб захисту конкретних інтересів швейцарської економіки.

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