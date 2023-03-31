ЄС вирішив зробити виключення із санкцій, щоб полегшити доставку гуманітарної допомоги

Рада Європейського Союзу узгодила зміни до санкційних режимів блоку, зробивши виключення з обмежень із гуманітарних міркувань. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що зміни, ухвалені на основі резолюції Ради Безпеки ООН, стосуються 14 санкційних режимів ЄС та фігурантів "чорних списків", які доповнюють відповідні санкції ООН.

Згідно з рішенням Ради ЄС, певні суб’єкти, зокрема програми ООН та неурядові організації, які беруть участь у планах гуманітарного реагування ООН, зможуть працювати з підсанкційними особами, якщо метою "є надання гуманітарної допомоги або підтримка інших видів діяльності, спрямованих на забезпечення основних потреб людини".

"Це рішення надсилає потужний сигнал гуманітарним та економічним операторам: санкції ЄС не перешкоджають доставці гуманітарної допомоги. Це демонструє непохитну рішучість ЄС уникати небажаних негативних наслідків санкцій для гуманітарної діяльності та важливість, яка надається повному дотриманню міжнародного права в політиці санкцій ЄС", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 лютого Рада Євросоюзу ухвалила десятий пакет санкцій проти РФ. Обмеження включили заборону на експорт критично важливих технологій та промислових товарів, імпорт російського асфальту та синтетичного каучуку, надання росіянам потужностей зі зберігання газу та транзит через Росію товарів та технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС. Крім того, було введено санкції щодо 87 фізичних та 34 юридичних осіб.