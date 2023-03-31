ЕС решил сделать исключения из санкций, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи

Совет Европейского Союза согласовал изменения в санкционные режимы блока, сделав исключения из ограничений по гуманитарным соображениям. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что изменения, принятые на основе резолюции Совета Безопасности ООН, касаются 14-ти санкционных режимов ЕС и фигурантов "черных списков", которые дополняют соответствующие санкции ООН.

Согласно решению Совета ЕС, определенные субъекты, в том числе программы ООН и неправительственные организации, участвующие в планах гуманитарного реагирования ООН, смогут работать с подсанкционными лицами, если целью "является предоставление гуманитарной помощи или поддержка других видов деятельности, направленных на обеспечение основных потребностей человека".

"Это решение посылает мощный сигнал гуманитарным и экономическим операторам: санкции ЕС не препятствуют доставке гуманитарной помощи. Это демонстрирует непоколебимую решимость ЕС избегать нежелательных негативных последствий санкций для гуманитарной деятельности и важность, которая придается полному соблюдению международного права в политике санкций ЕС", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 февраля Совет Евросоюза принял десятый пакет санкций против РФ. Ограничения включили запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, импорт российского асфальта и синтетического каучука, предоставление россиянам мощностей по хранению газа и транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС. Кроме того, были введены санкции в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.