ЕС создает спецорган для контроля за исполнением санкций против РФ

Европейский Союз запустит проект с девятью государствами-членами ЕС, обнаруживающий пробелы в режиме санкций против России. Также новый орган должен улучшить координацию между национальными органами власти при применении наказаний. Об этом со ссылкой на официальные источники среди чиновников ЕС сообщило издание Bloomberg.

К проекту присоединились Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания. Хотя, как сообщили источники, больше стран ЕС заинтересовано созданием проекта.

Орган ориентировочно должен стартовать в июне 2023 года и будет работать два года.

Группа будет заниматься созданием карты организаций, ответственных за замораживание активов, и в целом будет улучшать реализацию мер по соблюдению санкций.

Проект является частью Technical Support Instrument, запущенного Еврокомиссией для поддержки членов ЕС в реализации ключевых реформ и политических инициатив.

В декабре 2022 года Европейская комиссия предложила совершить нарушение санкций Евросоюза уголовным преступлением. Предлагается наказывать за нарушение санкций не менее пяти лет лишения свободы. Для компаний штраф может составить 5% мирового оборота.

Еврокомиссия дает пример уголовных преступлений, нарушающих санкции ЕС:

предоставление средств или экономических ресурсов в доступ или пользование определенного лица, организации или органа;

незамораживание этих средств;

предоставление возможности въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзитного проезда через территорию государства-члена;

осуществление операций с третьими странами, запрещенными или ограниченными санкциями ЕС;

торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена;

обеспечение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;

предоставление других запрещенных или ограниченных услуг, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультационные услуги.

В марте 2023 года США ввели санкции против компаний и лиц в Иране и Турции, причастных к иранским программам изготовления беспилотников и баллистических ракет. Четыре организации и три человека обвиняют в их участии в закупке оборудования, среди которого – двигатели европейского происхождения. США расценивают такие действия, как поддержка программ Ирана по производству БПЛА и вооружения. По данным Вашингтона, закупочная сеть действует от имени Минобороны Ирана и его подразделений. Ранее США объявили санкции против 39 компаний из разных стран, обеспечивающих доступ уже подсанкционным иранским фирмам доступ к международной финансовой системе.

Также в марте 2023 года в Германии оштрафовали на 1,3 миллиона евро компанию, нарушившую санкции ЕС против России. Она поставляла в РФ гидравлический молот, который использовался при строительстве Крымского моста.