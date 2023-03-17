У Німеччині оштрафували компанію, яка порушила санкції ЄС проти РФ: що відомо

У Німеччині оштрафували на 1,3 мільйона євро компанію, яка порушила санкції ЄС проти Росії. Вона поставляла до РФ гідравлічний молот, який використовували під час будівництва Кримського мосту.

Про це повідомляє німецьке медіа Tagesschau.

Прокуратура німецького міста Кіль, яка подала заяву про накладення штрафу, повідомила, що має достатні підозри про порушення закону про зовнішню торгівлю і платежі.

Не повідомляється, про яку саме компанію йдеться, але відомо, що вона постачала техніку, за допомогою якої можна забивати палі в землю для зведення мосту. Також повідомляється, що працівники компанії проводили техсупровід гідравлічного молота.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала зробити порушення санкцій Євросоюзу кримінальним злочином. Пропонується карати за порушення санкцій щонайменше до п’яти років позбавлення волі.

Зазначимо, Мінінфраструктури після деокупації півострова планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.