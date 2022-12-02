Єврокомісія пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення санкцій ЄС

Європейська комісія запропонувала зробити порушення санкцій Євросоюзу кримінальним злочином. Пропонується карати за порушення санкцій щонайменше до п’яти років позбавлення волі.

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Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Європейська комісія сьогодні висуває пропозицію гармонізувати кримінальні злочини та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС. Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання обмежувальних заходів ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реалізація обмежувальних заходів ЄС після російського вторгнення в Україну продемонструвала складність виявлення активів, що належать олігархам, які приховують їх у різних юрисдикціях через продумані юридичні та фінансові структури.

Директива включатиме точні визначення кримінальних злочинів, пов'язаних із порушенням обмежувальних заходів ЄС.

"Запропонована Директива встановить однаковий рівень штрафів у всіх державах-членах. Таким чином, це закриє існуючі юридичні лазівки та посилить стримуючий ефект порушення санкцій ЄС", - зазначають у ЄК.

Єврокомісія надає приклад кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС:

надання коштів або економічних ресурсів у доступ або користування певної особи, організації чи органу;

незаморожування цих коштів;



надання можливості на в'їзд певних осіб на територію держави-члена або їх транзитного проїзду через територію держави-члена;



здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені санкціями ЄС;



торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено;



забезпечення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;



надання інших заборонених або обмежених послуг, як юридичні консультації, трастові послуги та податкові консультаційні послуги.



Залежно від правопорушення окрема особа може бути засуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі. Для компаній штраф може становити 5% від світового обороту.

Тепер цю пропозицію обговорюватиме Європейський парламент та Європейська Рада в рамках звичайної спільної законодавчої процедури.

Нагадаємо, Європейський парламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.