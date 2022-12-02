Еврокомиссия предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС

Европейская комиссия предложила сделать нарушение санкций Евросоюза уголовным преступлением. Предлагается наказывать за нарушение санкций не менее чем на пять лет лишения свободы.

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Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Европейская комиссия сегодня выдвигает предложение гармонизировать уголовные преступления и наказания за нарушение ограничительных мер ЕС. Пока российская агрессия против Украины продолжается, важнейшим является полное выполнение ограничительных мер ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация ограничительных мер ЕС после российского вторжения в Украину продемонстрировала сложность выявления принадлежащих олигархам активов, которые скрывают их в различных юрисдикциях через продуманные юридические и финансовые структуры.

Директива будет включать в себя точные определения уголовных преступлений, связанных с нарушением ограничительных мер ЕС.

"Предложенная Директива установит одинаковый уровень штрафов во всех государствах-членах. Таким образом, это закроет существующие юридические лазейки и усилит сдерживающий эффект нарушения санкций ЕС", - отмечают в ЕК.

Еврокомиссия приводит пример уголовных преступлений, нарушающих санкции ЕС:

предоставление средств или экономических ресурсов в доступ или пользование определенного лица, организации или органа;

незамораживание этих средств;



предоставление возможности въезда определенных лиц на территорию государства-члена или их транзитного проезда через территорию государства-члена;



осуществление операций с третьими странами, запрещенными или ограниченными санкциями ЕС;



торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещена или ограничена;



обеспечение финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена;



предоставление других запрещенных или ограниченных услуг, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультационные услуги.



В зависимости от правонарушения отдельное лицо может быть приговорено к максимальному наказанию в размере не менее пяти лет лишения свободы. Для компаний штраф может составить 5% мирового оборота.

Теперь это предложение будет обсуждаться Европейским парламентом и Европейским Советом в рамках обычной общей законодательной процедуры.

Напомним, Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.