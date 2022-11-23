Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает Reuters.

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Документ поддержали 575 европарламентариев, 8 были против, 24 воздержались.

В резолюции говорится, что Европарламент признает, что военные удары РФ по гражданским объектам в Украине, таким как энергетическая инфраструктура, больницы, школы и приюты, нарушают международное право.

"Европарламент осуждает нападения и зверства и другие акты, которые Россия совершает для достижения своих деструктивных политических целей в Украине и на территории других стран. Учитывая вышесказанное (Европарламент – Delo.ua) признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма", – говорится в тексте резолюции.

Отметим, что решение Европарламента признать Россию государством-спонсором терроризма является в большей степени символичным и репутационным. Дело в том, что такая резолюция не имеет непосредственных юридических последствий, ведь у ЕС нет списка стран-спонсоров терроризма, как, например, в США. При этом в Сенате США призвали президента Джозефа Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, но известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принятия такого решения.

Глава фракции "Слуга Народа" в ВР Давид Арахами предположил, что решение Европарламента может стать дополнительным фактором содействия принятию аналогичного решения США.

"Российская Федерация из государства, которое было спонсором футбольных клубов и чемпионатов, официально стала спонсором терроризма. С этого момента российские деньги в Европе считаются кровавыми и грязными. Спасибо партнерам за принципиальное решение. Надеемся, что это голосование подтолкнет наших американских союзников к аналогичным шагам", - написал он в Telegram

В то же время, как обратил внимание Reuters, Евросоюз уже ввел беспрецедентные санкции против России из-за ее вторжения в Украину и продолжает усиливать санкционную политику против РФ.

На решение Европарламента уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, написав в Twitter: "Приветствую решение Европейского парламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире".

Ранее некоторые государства ЕС уже признали Россию спонсором терроризма. В частности, недавно Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой российский режим признан террористическим.

До этого подобные решения также принимали парламент Эстонии и сенат Польши.