В Германии оштрафовали компанию, нарушившую санкции ЕС против РФ: что известно

В Германии оштрафовали на 1,3 миллиона евро компанию, нарушившую санкции ЕС против России. Она поставляла в РФ гидравлический молот, который использовался при строительстве Крымского моста.

Об этом сообщает немецкое медиа Tagesschau.

Прокуратура немецкого города Киль, подавшая заявление о наложении штрафа, сообщила, что имеет достаточные подозрения о нарушении закона о внешней торговле и платежах.

Не сообщается, о какой компании идет речь, но известно, что она поставляла технику, с помощью которой можно забивать сваи в землю для возведения моста. Также сообщается, что сотрудники компании проводили техсопровождение гидравлического молота.

Напомним, Европейская комиссия предложила сделать нарушение санкций Евросоюза уголовным преступлением. Предлагается наказывать за нарушение санкций не менее чем на пять лет лишения свободы.

Отметим, Мининфраструктуры после деоккупации полуострова планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.