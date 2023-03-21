США ввели санкции против компаний и лиц, причастных к изготовлению иранских беспилотников

Соединенные Штаты ввели санкции против компаний и лиц в Иране и Турции, причастных к иранским программам изготовления беспилотников и баллистических ракет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

Четыре организации и три человека обвиняют в их участии в закупке оборудования, среди которого – двигатели европейского происхождения.

США расценивают такие действия как поддержку программ Ирана по производству БПЛА и вооружения. По данным Вашингтона, закупочная сеть действует от имени Минобороны Ирана и его подразделений.

В американском ведомстве добавили, что это "подрывает как региональную безопасность, так и глобальную стабильность".

Напомним, что это уже не первые подобные ограничения со стороны США. Недавно Вашингтон ввел санкции против пяти китайских компаний, ответственных за продажу и снабжение компонентов, которые могут использоваться при производстве иранских беспилотников.

Также Штаты ранее ввели ограничения против 39 компаний из разных стран, которые обеспечивают доступ подсанкционным иранским фирмам доступ к международной финансовой системе. Это позволяло иранцам продолжать торговлю нефтью и нефтепродуктами с зарубежными клиентами.