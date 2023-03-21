США ввели санкції проти компаній та осіб, причетних до виготовлення іранських безпілотників

Сполучені Штати запровадили санкції проти компаній та осіб в Ірані й Туреччині, які причетні до іранських програм виготовлення безпілотників та балістичних ракет. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

Чотири організації та трьох осіб звинувачують у їхній участі у закупівлі обладнання, серед якого – двигуни європейського походження.

США розцінюють такі дії як підтримку програм Ірану з виробництва БПЛА та озброєння. За даними Вашингтона, закупівельна мережа діє від імені Міноборони Ірану та його підрозділів.

В американському відомстві додали, що це "підриває як регіональну безпеку, так і глобальну стабільність".

Нагадаємо, що це вже не перші подібні обмеження з боку США. Нещодавно Вашингтон ввів санкції проти п'яти китайських компаній, відповідальних за продаж та постачання компонентів, які можуть використовуватися при виробництві іранських безпілотників.

Також Штати раніше запровадили обмеження проти 39 компаній з різних країн, які забезпечують доступ уже підсанкційним іранським фірмам доступ до міжнародної фінансової системи. Це дозволяло іранцям продовжувати торгівлю нафтою та нафтопродуктами з іноземними клієнтами.