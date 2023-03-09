США ввели санкції проти п'яти китайських постачальників компонентів для іранських БПЛА

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вирішило запровадити санкції проти п'яти китайських компаній, відповідальних за продаж та постачання аерокосмічних компонентів, які можуть використовуватися при виробництві безпілотних літальних апаратів Іранською авіабудівною промисловою компанією (HESA).

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Як сказано в повідомленні відомства, йдеться про Hangzhou Fuyang Koto Machinery, яка сприяла постачанню, зокрема, двигунів, які застосовуються в дронах Shahed. Вказано, що для того аби приховати свою діяльність, для багатомільйонних угод Koto Machinery використовувала підставну компанію Raven International Trade Limited (Гонконг), яка також тепер внесена до санкційного списку.

Крім них, під санкції потрапили Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology, а також S&C Trade PTY, її співробітник на ім'я Юнь Ся Юань та Shenzhen Caspro Technology, які сприяли продажу та відправленню тисяч аерокосмічних компонентів на сотні тисяч доларів для літаків, вертольотів та БПЛА HESA.

"Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення внаслідок використання Росією іранських БПЛА в Україні. США продовжать завдавати шкоди іранським закупівельним мережам у всьому світі, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання у її незаконній війні в Україні", - прокоментував заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.

В американському Мінфіні нагадують, що це вже шосте з вересня 2022 року рішення про санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва та постачання іранських БПЛА. Проти самої ж HESA США ввели санкції ще в 2008 році як компанії, яка підконтрольна Міноборони Ірану і надавала сприяння Корпусу вартових ісламської революції.

У січні 2023 року компанія була також додана до санкційного списку Європейського союзу, введеного у 2014 році у відповідь на дії, що порушують або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com