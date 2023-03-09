США ввели санкции против пяти китайских поставщиков компонентов для иранских БПЛА

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США решило ввести санкции против пяти китайских компаний, ответственных за продажу и отгрузку аэрокосмических компонентов, которые могут использоваться при производстве беспилотных летательных аппаратов Иранской авиастроительной промышленной компанией (HESA).

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Как говорится в сообщении ведомства, речь идет о Hangzhou Fuyang Koto Machinery, содействовавшая поставкам, в частности, двигателей, применяемым в дронах Shahed. Указано, что чтобы скрыть свою деятельность, для многомиллионных сделок Koto Machinery использовала подставную компанию Raven International Trade Limited (Гонконг), которая также теперь внесена в санкционный список.

Помимо них, под санкции попали Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology, а также S&C Trade PTY, ее сотрудник по имени Юнь Ся Юань и Shenzhen Caspro Technology, способствовавшие продаже и отправке тысяч аэрокосмических компонентов на сотни тысяч долларов для самолетов, вертолетов и БПЛА HESA.

"Иран напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения в результате использования Россией иранских БПЛА в Украине. США продолжат наносить ущерб иранским закупочным сетям по всему миру, которые поставляют России смертоносные БПЛА для использования в ее незаконной войне в Украине", - прокомментировал заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

В американском Минфине напоминают, что это уже шестое с сентября 2022 года решение о санкциях против физических и юридических лиц, причастных к производству и поставкам иранских БПЛА. Проти самой же HESA США ввели санкции еще в 2008 году как компании, подконтрольной Минобороны Ирана и оказывавшей содействие Корпусу стражей исламской революции.

В январе 2023 года компания была также добавлена в санкционный список Европейского союза, введенный в 2014 году в ответ на действия, нарушающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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