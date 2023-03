США ввели санкції проти 39 компаній, які допомагають Ірану торгувати нафтою в обхід санкцій

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 9 березня запровадило санкції і проти 39 компаній з різних країн, які забезпечують доступ іранським компаніям, які вже знаходяться під санкціями, до міжнародної фінансової системи, що дозволяє їм продовжувати торгівлю нафтою та нафтопродуктами з іноземними клієнтами.

Як зазначається у повідомленні відомства, вигоду від роботи такого "тіньового банкінгу" отримують Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC) - маркетинговий підрозділ нафтохімічного конгломерату Persian Gulf Petrochemical Industries Company, що перебуває під санкціями, який щорічно приносить іранському режиму еквівалент десятків мільярдів доларів, а також компанія Triliance Petrochemical Co. Ltd.

Серед нових підсанкційних 39 компаній - юрособи головним чином ОАЕ і Гонконгу, а також Сінгапуру, Маршаллових островів, Туреччини, Пакистану і самого Ірану.

"Іран створює складні мережі для ухилення від санкцій, у яких іноземні покупці, обмінні пункти та десятки підставних компаній спільно допомагають іранським компаніям, які перебувають під санкціями, продовжувати торгівлю. Сьогоднішні дії демонструють відданість США забезпеченню дотримання наших санкцій та нашу здатність порушити іноземні фінансові мережі Ірану, які він використовує для відмивання коштів", - зазначив заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо.

Нагадаємо, що в лютому США ввели санкції проти шести іранських виробників нафтохімічної продукції та їх дочірніх компаній, а також трьох компаній з Малайзії та Сінгапуру, які займаються продажем та відвантаженням нафти та нафтопродуктів від імені згаданої Triliance, на яку США наклали санкції ще у січні 2020 року.

PGPICC же внесли до санкційного списку ще в липні 2019 року як дочірню компанію PGPIC, яка, у свою чергу, потрапила до нього за фінансову підтримку Khatam-al Anbiya - інженерного конгломерату іранського Корпусу вартових ісламської революції.