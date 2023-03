США ввели санкции против 39 компаний, помогающих Ирану торговать нефтью в обход санкций

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 9 марта ввело санкции и против 39 компаний из разных стран, обеспечивающих доступ иранским компаниям, находящимся под санкциями, к международной финансовой системе, что позволяет им продолжать торговлю нефтью и нефтепродуктами с иностранными клиентами.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Как указывается в сообщении ведомства, выгодоприобретателями работы такого "теневого банкинга" являются Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co. (PGPICC) - маркетинговое подразделение находящегося под санкциями нефтехимического конгломерата Persian Gulf Petrochemical Industries Company, ежегодно приносящего иранскому режиму эквивалент десятков миллиардов долларов, а также компания Triliance Petrochemical Co. Ltd.

Среди же новых подсанкционных 39 компаний - юрлица главным образом ОАЭ и Гонконга, а также Сингапура, Маршалловых островов, Турции, Пакистана и самого Ирана.

"Иран создает сложные сети для уклонения от санкций, в которых иностранные покупатели, обменные пункты и десятки подставных компаний совместно помогают иранским компаниям, находящимся под санкциями, продолжать торговлю. Сегодняшние действия демонстрируют приверженность США обеспечению соблюдения наших санкций и нашу способность нарушить иностранные финансовые сети Ирана, которые он использует для отмывания средств", — отметил замминистра финансов Уолли Адейемо.

Напомним, что в феврале США ввели санкции против шести иранских производителей нефтехимической продукции и их дочерних компаний, а также трех компании из Малайзии и Сингапура, занимающихся продажей и отгрузкой нефти и нефтепродуктов от имени упомянутой Triliance, на которую США наложили санкции еще в январе 2020 года.

PGPICC же внесли в санкционный список еще в июле 2019 года как дочернюю компанию PGPIC, которая, в свою очередь, попала в него за финансовую поддержку Khatam-al Anbiya - инженерного конгломерата иранского Корпуса стражей исламской революции.