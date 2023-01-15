Экспорт иранской нефти достиг новых максимумов, несмотря на санкции США

Иран нарастил поставки нефти на международные рынки за последние два месяца 2022 года и успешно увеличивает экспорт в 2023 году, несмотря на санкции США, за счет увеличения поставок в Китай и Венесуэлу.

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Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на данные компаний, отслеживающих международную торговлю энергоносителями.

В частности, по данным SVB International, экспорт сырой нефти из Ирана в декабре составил в среднем 1,137 миллиона баррелей в день , что на 42 000 баррелей в день больше, чем в ноябре, и является самым высоким показателем 2022 года.

"Январский экспорт был столь высоким, как и предыдущие месяцы. Уменьшение спроса со стороны Китая, из-за дешевой российской нефти (Китай импортирует нефть из РФ с большими скидками – Delo.ua) , были серьезной проблемой для них. Большинство нефти все еще идет на Дальний Восток, наконец, в Китай. Иран также помогает Венесуэле экспортировать нефть", — отметила энергетический консультант SVB International Сара Вахшури.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что администрация придерживается санкций, и " макроэкономические показатели Ирана это четко подтверждают".

Напомним, что 20 октября ЕС ввел санкции против производителя дронов Shahed Aviation Industries, а также трех иранских военачальников, ответственных за поставку вооружения в Россию. К ним присоединилась и Великобритания.

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