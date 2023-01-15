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Энергетика
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Экспорт иранской нефти достиг новых максимумов, несмотря на санкции США

Экспорт иранской нефти достиг новых максимумов, несмотря на санкции США

Иран нарастил поставки нефти на международные рынки за последние два месяца 2022 года и успешно увеличивает экспорт в 2023 году, несмотря на санкции США, за счет увеличения поставок в Китай и Венесуэлу.

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Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на данные компаний, отслеживающих международную торговлю энергоносителями.

В частности, по данным SVB International, экспорт сырой нефти из Ирана в декабре составил в среднем 1,137 миллиона баррелей в день, что на 42 000 баррелей в день больше, чем в ноябре, и является самым высоким показателем 2022 года.

"Январский экспорт был столь высоким, как и предыдущие месяцы. Уменьшение спроса со стороны Китая, из-за дешевой российской нефти (Китай импортирует нефть из РФ с большими скидками – Delo.ua) , были серьезной проблемой для них. Большинство нефти все еще идет на Дальний Восток, наконец, в Китай. Иран также помогает Венесуэле экспортировать нефть", — отметила энергетический консультант SVB International Сара Вахшури.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что администрация придерживается санкций, и " макроэкономические показатели Ирана это четко подтверждают".

Напомним, что 20 октября ЕС ввел санкции против производителя дронов Shahed Aviation Industries, а также трех иранских военачальников, ответственных за поставку вооружения в Россию. К ним присоединилась и Великобритания.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан