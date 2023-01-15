Експорт іранської нафти досяг нових максимумів, незважаючи на санкції США

Іран наростив поставки нафти на міжнародні ринки за останні два місяці 2022 року та успішно збільшує експорт у 2023 році, незважаючи на санкції США, за рахунок збільшення поставок до Китаю та Венесуели.

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Про це повідомляє британське агентство Reuters з посиланням на дані компаній, які відстежують міжнародну торгівлю енергоносіями.

Зокрема, за даними SVB International, експорт сирої нафти з Ірану в грудні становив у середньому 1,137 мільйона барелів на день, що на 42 000 барелів на день більше, ніж у листопаді, і є найвищим показником 2022 року.

"Січневий експорт був настільки високим, як і попередні місяці. Зменшення попиту з боку Китаю, через дешеву російську нафту (Китай імпортує нафту з РФ з великими знижками – Delo.ua), були серйозною проблемою для них. Більшість нафти все ще йде на Далекий Схід, зрештою в Китай. Іран також допомагає Венесуелі експортувати нафту", — зазначила енергетичний консультант SVB International Сара Вахшурі.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Уотсон заявила, що адміністрація дотримується санкцій, і "макроекономічні показники Ірану це чітко підтверджують".

Нагадаємо, що 20 жовтня ЄС запровадив санкції проти виробника дронів Shahed Aviation Industries, а також трьох іранських воєначальників, відповідальних за постачання озброєння до Росії. До них приєдналася і Велика Британія.

Джерело фото: ua.depositphotos.com