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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Експорт іранської нафти досяг нових максимумів, незважаючи на санкції США

Експорт іранської нафти досяг нових максимумів, незважаючи на санкції США

Іран наростив поставки нафти на міжнародні ринки за останні два місяці 2022 року та успішно збільшує експорт у 2023 році, незважаючи на санкції США, за рахунок збільшення поставок до Китаю та Венесуели.

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Про це повідомляє британське агентство Reuters з посиланням на дані компаній, які відстежують міжнародну торгівлю енергоносіями.

Зокрема, за даними SVB International, експорт сирої нафти з Ірану в грудні становив у середньому 1,137 мільйона барелів на день, що на 42 000 барелів на день більше, ніж у листопаді, і є найвищим показником 2022 року.

"Січневий експорт був настільки високим, як і попередні місяці. Зменшення попиту з боку Китаю, через дешеву російську нафту (Китай імпортує нафту з РФ з великими знижками – Delo.ua), були серйозною проблемою для них. Більшість нафти все ще йде на Далекий Схід, зрештою в Китай. Іран також допомагає Венесуелі експортувати нафту", — зазначила енергетичний консультант SVB International Сара Вахшурі.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Уотсон заявила, що адміністрація дотримується санкцій, і "макроекономічні показники Ірану це чітко підтверджують".

Нагадаємо, що 20 жовтня ЄС запровадив санкції проти виробника дронів Shahed Aviation Industries, а також трьох іранських воєначальників, відповідальних за постачання озброєння до Росії. До них приєдналася і Велика Британія. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан