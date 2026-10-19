Маск пообіцяв передати кожній дитині в США по одній акції SpaceX: скільки це може коштувати

Засновник і керівник SpaceX Ілон Маск оголосив про намір безоплатно передати по одній акції своєї космічної компанії кожній дитині в Сполучених Штатах Америки.

Як пише Dilo, про це бізнесмен повідомив у власній соціальній мережі X.

"Наступного року я подарую одну зі своїх акцій SpaceX кожній дитині в Америці. Це буде перша з багатьох", — написав Маск.

Наразі бізнесмен не надав точних роз'яснень щодо юридичного чи фінансового механізму передачі цінних паперів.

Як зазначає Вloomberg, за даними Бюро перепису населення США, у країні проживає орієнтовно 72 мільйони дітей. З огляду на поточну оцінку цінних паперів SpaceX у $146 за одиницю, загальна вартість оголошеної ініціативи становить близько $10,5 млрд.

Чому Маск заговорив про акції

Заява з'явилася через кілька годин після того, як компанія Anthropic, розробник чат-бота Claude, оголосила про плани спрямувати 5% своїх акцій до фонду для суспільних потреб.

Фонд має фінансувати ініціативи, пов'язані, зокрема, з наслідками розвитку штучного інтелекту для ринку праці. Anthropic також допускає збільшення частки фонду залежно від зростання вартості компанії.

Після оголошення Anthropic Маск запропонував передавати акції безпосередньо людям.

Які ще програми діють у США

Заява Маска пролунала на тлі запуску програми "Рахунки Трампа". Вона передбачає внесок у розмірі $1 000 для американських дітей, народжених у 2025–2028 роках.

Президентка SpaceX Гвінн Шотвелл раніше повідомляла, що вона та її чоловік передали акції SpaceX для зарахування на рахунки понад 2 млн дітей у межах цієї програми.

За даними індексу мільярдерів Bloomberg, статок Ілона Маска перевищує $900 млрд, більшу частину з яких — близько $700 млрд — становлять саме його акції в SpaceX.

Нагадаємо, у липні ціна акцій компанії SpaceX Ілона Маска впала на 20% нижче за рівень первинного публічного розміщення (IPO). Загальні втрати ринкової вартості компанії порівняно з піковим значенням у червні перевищили 1,2 трильйона доларів.