Маск пообещал передать каждому ребенку в США по одной акции SpaceX: сколько это может стоить

Основатель и руководитель SpaceX Илон Маск объявил о намерении безвозмездно передать по одной акции своей космической компании каждому ребенку в Соединенных Штатах Америки.

Как пишет Dilo , об этом бизнесмен сообщил в собственной социальной сети X.

"В следующем году я подарю одну из своих акций SpaceX каждому ребенку в Америке. Это будет первым из многих", - написал Маск.

В настоящее время бизнесмен не предоставил точных разъяснений по поводу юридического или финансового механизма передачи ценных бумаг.

Как отмечает Вloomberg, по данным Бюро переписи населения США, в стране проживает ориентировочно 72 миллиона детей. Учитывая текущую оценку ценных бумаг SpaceX в $146 в единицу, общая стоимость объявленной инициативы составляет около $10,5 млрд.

Почему Маск заговорил об акциях

Заявление появилось через несколько часов после того, как компания Anthropic, разработчик чат-бота Claude, объявила о планах направить 5% своих акций в фонд для общественных нужд.

Фонд должен финансировать инициативы, связанные, в частности, с последствиями развития искусственного интеллекта на рынке труда. Anthropic также допускает увеличение доли фонда в зависимости от роста стоимости компании.

После объявления Anthropic Маск предложил передавать акции непосредственно людям.

Какие еще программы действуют в США

Заявление Маска прозвучало на фоне запуска программы "Счета Трампа". Она предусматривает взнос в размере $1 000 для американских детей, рожденных в 2025-2028 годах.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее сообщала, что она и ее муж передали акции SpaceX для зачисления на счета более 2 млн детей в рамках этой программы.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Илона Маска превышает $900 млрд, большую часть из которых – около $700 млрд – составляют именно его акции в SpaceX .

Напомним, в июле цена акций компании SpaceX Илона Маска упала на 20% ниже уровня первоначального публичного размещения (IPO). Общие потери рыночной стоимости компании по сравнению с пиковым значением в июне превысили 1,2 триллиона долларов.