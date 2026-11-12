Без реверсної дотації громади можуть опинитися на межі банкрутства — АМУ

Асоціація міст України закликає під час підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік до другого читання залишити громадам 64% податку на доходи фізичних осіб та кошти реверсної дотації. В АМУ попереджають, що інакше частину місцевих бюджетів можуть фактично довести до банкрутства.

Про це інформує Dilo з посиланням на на заяву радниці голови АМУ Віталія Кличка Оксани Продан.

За її словами, реверсна дотація передбачає вилучення частини коштів у громад, які мають вищі власні доходи та не потребують державних дотацій.

Водночас через руйнування великих підприємств унаслідок російських атак реальні доходи окремих громад можуть суттєво скоротитися.

Продан наголосила, що при цьому розрахунок реверсної дотації може здійснюватися виходячи з попередніх показників, ніби зруйновані підприємства продовжують працювати та сплачувати податки.

"Якщо не залишити реверсні кошти в громадах, вони будуть штучно доведені до банкрутства. Цього в жодному разі не можна допускати", - заявила вона.

Пропозиції АМУ підтримали депутати

Асоціація міст України також наполягає на збереженні у місцевих бюджетах 64% ПДФО.

Відповідні пропозиції під час розгляду бюджету підтримала більшість народних депутатів.

За збереження 64% ПДФО у бюджетах громад проголосували 278 депутатів, а за збереження коштів реверсної дотації - 284.

Тепер в АМУ розраховують, що Міністерство фінансів врахує ці рішення під час підготовки проєкту державного бюджету на 2027 рік до другого читання.

Нагадаємо, доходи місцевих бюджетів продовжують зростати насамперед завдяки надходженням від ПДФО. За січень-жовтень 2026 року громади отримали 473,2 млрд грн, що на 17,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.