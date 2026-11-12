Без реверсной дотации общины могут оказаться на грани банкротства - АГУ

Ассоциация городов Украины призывает при подготовке проекта государственного бюджета на 2027 год ко второму чтению оставить общинам 64% налога на доходы физических лиц и средства реверсной дотации. В АГУ предупреждают, что иначе часть местных бюджетов может фактически довести до банкротства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление советницы главы АГУ Виталия Кличко Оксаны Продан.

По ее словам, реверсная дотация предусматривает изъятие части средств у общин, которые имеют более высокие собственные доходы и не требуют государственных дотаций.

В то же время из-за разрушения крупных предприятий в результате российских атак реальные доходы отдельных общин могут существенно сократиться.

Продан подчеркнула, что при этом расчет реверсной дотации может производиться исходя из предыдущих показателей, будто разрушенные предприятия продолжают работать и платить налоги.

"Если не оставить реверсные средства в общинах, они будут искусственно доведены до банкротства. Это ни в коем случае нельзя допускать", - заявила она.

Предложения АГУ поддержали депутаты

Ассоциация городов Украины также настаивает на сохранении в местных бюджетах 64% НДФЛ.

Соответствующие предложения при рассмотрении бюджета поддержало большинство народных депутатов.

За сохранение 64% НДФЛ в бюджетах общин проголосовали 278 депутатов, а за сохранение средств реверсной дотации – 284.

Теперь в АГУ рассчитывают, что Министерство финансов учтет эти решения во время подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год ко второму чтению.

Напомним, доходы местных бюджетов продолжают расти прежде всего благодаря поступлениям от НДФЛ. За январь-октябрь 2026 года общины получили 473,2 млрд. грн., что на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.