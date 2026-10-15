Виручка творця Claude підскочила до $16,8 млрд перед найбільшим IPO в історії

Американський стартап у сфері штучного інтелекту Anthropic, який розробляє модель Claude, повідомив інвесторам про зростання виручки за третій квартал майже на 50% — до 16,8 мільярда доларів США, а також про збереження прибутковості другий квартал поспіль на скоригованій основі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Компанія, чия поточна оцінка сягає 965 мільярдів доларів, провела закриту презентацію для інвесторів у Сан-Франциско напередодні запланованого на листопад первинного публічного розміщення акцій (IPO), яке може стати найдорожчим в історії.

Дохід стартапу зріс із 11,5 мільярда доларів у другому кварталі та 4,8 мільярда доларів у першому. За оцінками дослідницької фірми "SemiAnalysis", річний темп виручки Anthropic наразі досяг приблизно 74 мільярдів доларів проти 65 мільярдів доларів на кінець липня.

Попри стрімку динаміку показників, темпи зростання виявилися нижчими за оптимістичні прогнози частини інвесторів, які очікували перевищення позначки у 100 мільярдів доларів до кінця року.

Фінансові показники та ринкові виклики

Керівництво компанії зазначило, що бізнес генерує позитивний грошовий потік: у третьому кварталі на кожен 1 долар витрат на обчислювальні потужності припадало 1,70 долара виторгу. Скоригована операційна маржа склала 11%.

Водночас розвиток компанії супроводжується низкою стримувальних факторів:

макроекономічний тиск і високі відсоткові ставки, які можуть ускладнити реалізацію плану інвестувати понад 500 мільярдів доларів в інфраструктуру та обчислювальні потужності впродовж наступного десятиліття;

загострення конкуренції та зниження цін у протистоянні з "OpenAI" (після випуску нової моделі в липні) та дешевшими компаніями з Китаю;

зменшення попиту з боку таких великих клієнтів, як "Meta" та "Microsoft", які дедалі більше переходять на власні інструменти штучного інтелекту;

істотне скорочення у третьому кварталі практики дистиляції — навчання сторонніх моделей на даних Claude, на яку раніше припадало від 5% до 7% виручки стартапу.

Безпека та визнання ризиків

Генеральний директор Даріо Амодей та фінансовий директор Крішна Рао зазначили, що поточні параметри прибутковості можуть змінюватися на тлі значних інвестицій в обчислювальні ресурси та біомедичні дослідження.

Окрему увагу на зустрічі приділили питанням безпеки. У ранній версії форми S-1 для виходу на біржу майже третина документа відведена під опис ризиків, зокрема можливості непередбачуваної поведінки систем. Anthropic прямо попередив інвесторів, що створювана технологія може становити екзистенційну загрозу для людства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доходи розробника Claude зросли у 14 разів, а компанія очікує прибуток другий квартал поспіль перед IPO. Стартап прагне розвіяти побоювання інвесторів щодо швидкого спалювання коштів провідними розробниками ШІ напередодні виходу на публічний ринок.